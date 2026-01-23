OÖ: Unfallopfer nach Kollision mit Lkw verstorben

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich im Frühverkehr zwischen St. Thomas am Blasenstein und Pabneukirchen. Dort war gegen 8 Uhr morgens ersten Informationen zufolge ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert. Beide Insassen des Autos erlitten schwere Verletzungen, einer der beiden musste, am Weg ins Spital reanimiert werden. Leider vergebens: Der Insasse verstarb. Die Rettung war mit zwei Notarztfahrzeugen und drei Rettungsautos vor Ort.