Zwei Folge-Unfälle

OÖ: Unfallopfer nach Kollision mit Lkw verstorben

Oberösterreich
23.01.2026 09:52
Zwei Notärzte waren bei dem Unfall im Einsatz (Symbolbild)
Zwei Notärzte waren bei dem Unfall im Einsatz (Symbolbild)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein schwerer Verkehrsunfall im Mühlviertel (OÖ) forderte am Freitag im Frühverkehr zwei Schwerverletzte. Ein Pkw war mit einem Lastwagen kollidiert. Beide Pkw-Insassen wurden schwer verletzt, einer verstarb am Weg ins Spital. Im Rückstau und auf einer Ausweichstrecke passierten obendrein zwei weitere Unfälle.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich im Frühverkehr zwischen St. Thomas am Blasenstein und Pabneukirchen. Dort war gegen 8 Uhr morgens ersten Informationen zufolge ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert. Beide Insassen des Autos erlitten schwere Verletzungen, einer der beiden musste, am Weg ins Spital reanimiert werden. Leider vergebens: Der Insasse verstarb. Die Rettung war mit zwei Notarztfahrzeugen und drei Rettungsautos vor Ort.

Zwei weitere Unfälle
Doch damit nicht genug: Zuerst passierte im Rückstau auf der Höhe der Himmelbauer Kreuzung ein weiterer Zusammenstoß, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Wenig später überschlug sich auf einer Ausweichstrecke in Bad Kreuzen ein weiteres Auto, auch hier erlitt eine Person leichte Verletzungen.

Oberösterreich

Folgen Sie uns auf