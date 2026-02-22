Paukenschlag nach Wahl: Listenzweite verlässt ÖVP

Vorzugsstimmen-Kaiser

Binder-Novak will das so nicht auf sich sitzen lassen: „Ich habe von Anfang an klargemacht, dass ich Stadträtin sein möchte, wenn ich noch einmal antrete und die entsprechenden Vorzugsstimmen erreiche.“ Es wurden sogar 523, das beste Ergebnis aller weiblichen Kandidaten und auch deutlich mehr als Burger. Es habe laut Binder-Novak zudem keinen Beschluss gegeben, dass die Bünde bei der Vergabe eine Rolle spielen. Schließlich wäre sonst schon im Vorfeld klar gewesen, dass in „ihrem“ Wirtschaftsbund Mario Burger als gesetzt galt – so sollte es später auch kommen. Der zweite Stadtrat ging an den NÖAAB.