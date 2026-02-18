So sieht der rot-grüne Pakt in St. Pölten aus

Alternative zur S34 wird geprüft

Bei den Grünen liegen die Schwerpunkte auf der Begrünung des Domplatzes bis 2027, der Wiedereinführung des Livestreams der Gemeinderatssitzung, einer erstmaligen Baumschutzverordnung in St. Pölten und der Sanierung von Radwegen. Ein wichtiger Aspekt sei vor allem die S34, hier hatten SPÖ und Grüne in der Vergangenheit völlig konträre Standpunkte vertreten. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Stadt keine aktiven Schritte an anderen Stellen wie dem Land setzen wird“, so Heimerl-Lesnik. Stattdessen wird es eine „Alternativen-Prüfung“ geben. „Das S34-Projekt ist 30 Jahre alt und es gab nicht einmal einen Spatenstich in der Zeit. Wir können keine weiteren 30 Jahre warten. Das Verkehrsproblem muss gelöst werden“, so der Grüne.