Wer wird Vizebürgermeister? Nur ÖVP-Kandidat fix

ÖVP und Grüne am Montag, FPÖ am Dienstag – intensive Gespräche haben Stadtchef Matthias Stadler und seine SPÖ nach der Wahlschlappe bereits hinter sich. Über den Inhalt ist wenig bekannt. „Vertraulich!“, hieß es von allen Beteiligten. „Wir haben klar gemacht, dass wir einen Auftrag unserer Wähler haben, dass sich was ändern muss“, verrät aber Florian Krumböck (ÖVP). Zur Zeit sei aus Sicht der Volkspartei alles offen. Nachsatz: „Wir sind aber sicherlich nicht die Billigsten.“