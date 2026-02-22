Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zuwachs für Grünraum

Mehr Platz für Erholung in Eisenstädter Park

Burgenland
22.02.2026 09:00
Bürgermeister Thomas Steiner und der Stadtgärtner Stefan Ferschich mit den Plänen für die ...
Bürgermeister Thomas Steiner und der Stadtgärtner Stefan Ferschich mit den Plänen für die Erweiterung.(Bild: LH Eisenstadt)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Auch wenn es draußen noch weiß ist, arbeitet man im Rathaus von Eisenstadt vorausschauend an der Vergrößerung einer grünen Freizeitoase: Der Andrea-Fraunschiel-Park in Eisenstadt bekommt Zuwachs.

0 Kommentare

Eine zusätzliche Aufenthalts- und Erholungszone entsteht im Andrea-Fraunschiel-Park in Eisenstadt. Im nördlichen Bereich der bestehenden Anlage entsteht eine neue Aufenthalts- und Erholungszone, die Natur, Bewegung und Begegnung miteinander verbindet.

Derzeit werden die Details geplant
Bürgermeister Thomas Steiner hatte die Erweiterung bereits zu Neujahr angekündigt, nun arbeitet Stadtgärtner Stefan Ferschich mit seinem Team die Details aus. Bereits bevor die Bewohner der umliegenden Häuser einzogen, wurde der Park rechtzeitig umgesetzt, nun folgen weitere 2000 Quadratmeter. Bürgermeister Steiner: „Wir investieren bewusst in Grünraum, bevor der Bedarf entsteht – nicht erst dann, wenn er spürbar wird.“ Der Andrea-Fraunschiel-Park nimmt dabei seit Beginn eine zentrale Rolle ein.

Neuer Weg und zusätzliche Bäume
Vorgesehen ist ein naturnah gestalteter und barrierearmer Abschnitt mit einem neuen Rundweg, zusätzlichen Baumpflanzungen sowie großzügigen Stauden- und Strauchflächen. Auch kleinere Wasserflächen sollen entstehen, um ökologisch wertvolle Lebensräume zu schaffen und die Biodiversität nachhaltig zu stärken. Steiner zeigt sich zufrieden mit dem Projekt: „Der Park ist längst zu einem wichtigen Treffpunkt für viele Generationen geworden. Mit der Erweiterung erhöhen wir nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern leisten zugleich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung des Mikroklimas in unserer Stadt.“

  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
22.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 6°
Symbol leichter Regen
Güssing
-1° / 4°
Symbol bedeckt
Mattersburg
2° / 7°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
-1° / 4°
Symbol Regen
Oberpullendorf
1° / 6°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
448.838 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.311 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
155.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1040 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
872 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Burgenland
Er setzt auf Dialog
Landeshauptmann Doskozil mischt sich unters Volk
JULIA DUJMOVITS
Weil‘s der einzige Weg ist, wieder zu leben
ORF-Wahl 2026
ORF-Landesdirektor Herics: „Ich trete wieder an!“
Krone Plus Logo
Wie gefährlich ist es?
Asbestfunde: „Viele Bürger waren in Panik“
Frau allein daheim
Kaum noch Sauerstoff: Mit Notstrom Leben gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf