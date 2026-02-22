Mehr Platz für Erholung in Eisenstädter Park

Derzeit werden die Details geplant

Bürgermeister Thomas Steiner hatte die Erweiterung bereits zu Neujahr angekündigt, nun arbeitet Stadtgärtner Stefan Ferschich mit seinem Team die Details aus. Bereits bevor die Bewohner der umliegenden Häuser einzogen, wurde der Park rechtzeitig umgesetzt, nun folgen weitere 2000 Quadratmeter. Bürgermeister Steiner: „Wir investieren bewusst in Grünraum, bevor der Bedarf entsteht – nicht erst dann, wenn er spürbar wird.“ Der Andrea-Fraunschiel-Park nimmt dabei seit Beginn eine zentrale Rolle ein.

Neuer Weg und zusätzliche Bäume

Vorgesehen ist ein naturnah gestalteter und barrierearmer Abschnitt mit einem neuen Rundweg, zusätzlichen Baumpflanzungen sowie großzügigen Stauden- und Strauchflächen. Auch kleinere Wasserflächen sollen entstehen, um ökologisch wertvolle Lebensräume zu schaffen und die Biodiversität nachhaltig zu stärken. Steiner zeigt sich zufrieden mit dem Projekt: „Der Park ist längst zu einem wichtigen Treffpunkt für viele Generationen geworden. Mit der Erweiterung erhöhen wir nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern leisten zugleich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung des Mikroklimas in unserer Stadt.“