Slowakei stellt Selenskyj nun ein Ultimatum

„Wenn der ukrainische Präsident die Lieferungen in die Slowakei nicht bis Montag wiederaufnimmt, werde ich noch am selben Tag die zuständigen Unternehmen bitten, ihrerseits Notstromlieferungen an die Ukraine zu stoppen“, heißt es in einem Posting von Ministerpräsident Robert Fico im Kurznachrichtendienst X. Seit dem Ausbruch des Krieges helfe die Slowakei der Ukraine. Rund 180.000 ukrainische Staatsbürger halten sich derzeit auf dem slowakischen Territorium auf. „Wir leisten humanitäre Hilfe und organisieren Regierungstreffen. Wir leisten mehr als manch anderer Staat. (...) Weil wir diesen Krieg aber nicht unterstützen, verhält sich der ukrainische Präsident feindlich uns gegenüber“, beklagt Fico und zählt auf, dass zunächst die Erdgas- und nun auch die Erdöllieferungen an sein Land eingestellt worden seien.