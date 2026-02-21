Ungarn droht mit Blockade von Ukraine-Darlehen

Derzeit fließt kein schwarzes Gold durch die Druschba-Pipeline Richtung Ungarn und Slowakei. Die beiden Staaten beschuldigen die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj, russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur als Vorwand dafür zu nehmen, den Öltransit durch sein Land zu blockieren. „Wir blockieren das 90-Milliarden-Euro-Darlehen der EU für die Ukraine, bis der Öltransit nach Ungarn über die Druschba-Pipeline wieder aufgenommen wird“, droht der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf X. „Wir werden uns nicht erpressen lassen“, so der Minister weiter. Die Ölversorgung beider Länder ist weitestgehend von der Leitung abhängig.