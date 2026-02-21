Ungeschoren wird auch die Ortspolitik von Straßwalchen nicht davonkommen. Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) scheut das nicht. „Sie hat ihr Kommen schon zugesagt“, freut sich Zoister. Die Trachtenmusikkapelle wird ausschenken. Um gute Stimmung ist man bemüht: „Es soll eine lustige Basis geben. Niemand muss beleidigt heimgehen.“