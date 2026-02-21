„Es kann losgehen“, freut sich Sepp Zoister schon auf den großen Ansturm der Gstanzl-Freunde am heutigen Samstagabend und Sonntagvormittag in Straßwalchen. Die Fäden laufen seit der Gründung im Jahr 2003 bei ihm und seinen Musikern zusammen.
Die Tanzlmusi holt heuer drei hochkarätige Gruppen: Die Aspacher Tridoppler aus dem Innviertel, das Trio Scheudergang und Stehgreif-Gstanzlsänger Bene Weber (beide aus Bayern) werden humorvolle und bissige Vierzeiler zum Besten geben.
Die Gstanzl-Tradition ist im Alpenraum tief verankert. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 400 Besuchern. Viele reisen auch aus Oberösterreich oder von weiter her an.
Ungeschoren wird auch die Ortspolitik von Straßwalchen nicht davonkommen. Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) scheut das nicht. „Sie hat ihr Kommen schon zugesagt“, freut sich Zoister. Die Trachtenmusikkapelle wird ausschenken. Um gute Stimmung ist man bemüht: „Es soll eine lustige Basis geben. Niemand muss beleidigt heimgehen.“
