Warum BMW jahrelang auf Millionen-Förderung wartet

Endgültige Zusage kam im Dezember

Die Förderung wird im Rahmen des 2023 gestarteten Programms TWIN Transition abgewickelt. „Eine reelle Förderungsmöglichkeit hat sich erst mit der Erarbeitung des Programms TWIN Transition, den beihilferechtlichen Krisenrahmen der EU und der Finanzierung durch die Transformationsoffensive für das Unternehmen ergeben“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium als Erklärung für die Langwierigkeit des Förderunterfangens. Vor der Auszahlung werden die tatsächlich angefallenen Projektkosten von der Abwicklungsstelle geprüft. Die Zusage aus dem Twin Transition – Programm sei erst im Dezember 2025 erfolgt, so das Wirtschaftsministerium weiter.