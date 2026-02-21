Warum BMW jahrelang auf Millionen-Förderung wartet

Für so manches braucht man einen langen Atem – derzeit trifft das bei BMW Steyr zu. Denn seit Jahren steht eine millionenschwere Förderung für die Produktion der E-Motoren im Raum. Geflossen ist sie bis heute noch nicht.
Bereits 2022 führte das Unternehmen Gespräche mit der damaligen Bundesregierung unter Ex-Kanzler Karl Nehammer. Der deutsche Autokonzern entschied sich, seine E-Motoren im Werk in Steyr zu produzieren. Mit ausschlaggebend bei der Entscheidung für den Standort in Oberösterreich war das politische Bekenntnis zur Förderung der Produktion. Die aktuelle Regierung fixierte die Subvention schließlich – es geht um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag für die Serienproduktion, die im Sommer 2025 startete und laut BMW „nach Plan“ verläuft.
„Auszahlung erfolgt plangemäß gegen Ende 2026“
Das wiederum rief die EU auf den Plan, die solche Förderungen prüft. „Wir freuen uns, dass die Republik Österreich in den vergangenen Monaten mittels intensiver Abstimmungen mit der EU-Kommission erreicht hat, dass Förder-Anreize für die Produktion von innovativen und CO2-einsparenden Produkten möglich geworden sind“, heißt es nun von BMW. „Die Auszahlung erfolgt plangemäß nach Projektabschluss gegen Ende 2026“ – also mehr als vier Jahre nach dem Start der Gespräche.
Endgültige Zusage kam im Dezember
Die Förderung wird im Rahmen des 2023 gestarteten Programms TWIN Transition abgewickelt. „Eine reelle Förderungsmöglichkeit hat sich erst mit der Erarbeitung des Programms TWIN Transition, den beihilferechtlichen Krisenrahmen der EU und der Finanzierung durch die Transformationsoffensive für das Unternehmen ergeben“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium als Erklärung für die Langwierigkeit des Förderunterfangens. Vor der Auszahlung werden die tatsächlich angefallenen Projektkosten von der Abwicklungsstelle geprüft. Die Zusage aus dem Twin Transition – Programm sei erst im Dezember 2025 erfolgt, so das Wirtschaftsministerium weiter.
