Ab jetzt werden bei BMW-Steyr E-Motoren produziert

„E-Mobilität kommt in Wellen“

Trotz des großen Umbaus mit einigen Jahren Vorlaufzeit – schon im Dezember 2023 waren die neuen Produktionshallen fertiggestellt worden und in der Entwicklung des neuen E-Motors stecken 70 angemeldete Patente – will man in Steyr weiter am Verbrenner festhalten. „Die E-Mobilität kommt, aber nicht linear, sondern in Wellen. Daher ist es zu kurz gegriffen, rein auf Elektro zu setzen“, sagt BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljković. Man setze auf „Technologieoffenheit“.