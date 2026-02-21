Bewegender Trauermarsch auf Martins letzten Spuren

Appell an Todeslenker: „Bitte stell’ dich!“

Es war dieselbe Route, die auch Martin in jener verhängnisvollen Nacht beschritt, ehe er nur 200 Meter von seiner Wohnung entfernt aus dem Leben gerissen wurde. Dass er einfach zum Sterben liegengelassen wurde, bereitet der Familie unendliche Qualen. Die Hinterbliebenen richten daher einmal mehr einen Appell an immer noch flüchtigen Todeslenker: „Bitte stell’ dich!“