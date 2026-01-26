Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Todeslenker flüchtete

„Martin wurde wie nasser Fetzen liegen gelassen“

Niederösterreich
26.01.2026 05:55
Tiefe Trauer um Martin Frey. Wir veröffentlichen sein Foto auf Wunsch der Familie.
Tiefe Trauer um Martin Frey. Wir veröffentlichen sein Foto auf Wunsch der Familie.(Bild: Krone KREATIV/O.Papacek Zwefo)
Porträt von Oliver Papacek
Von Oliver Papacek

Nach der unfassbaren Tragödie um einen 24-jährigen Niederösterreicher jagt die Gemeinde Leopoldsdorf bei Wien jetzt den Todeslenker. Martin Frey wurde von einem Fahrzeug erfasst und sterbend seinem Schicksal überlassen. Das Landeskriminalamt ermittelt.

0 Kommentare

In der 5500-Seelen-Gemeinde vor den Toren Wiens herrscht unendliche Trauer. Und die Wut – auf einen Todeslenker, der in der Nacht auf Samstag einen jungen Mann aus dem Leben gerissen und sich wie ein Feigling aus dem Staub gemacht hat.

Wie berichtet, wurde das Opfer gegen 4.25 Uhr auf der Achauer Straße von einem Zeitungszusteller entdeckt. Dieser setzte sofort die Rettungskette in Gang. Doch es war zu spät. Laut Obduktionsergebnis starb der Niederösterreicher an einem Schädel-Hirn-Trauma, ausgelöst durch eine Kollision mit einem Fahrzeug.

Im Gedenken am Martin legten Freunde und Familie Blumen am Tatort nieder.
Im Gedenken am Martin legten Freunde und Familie Blumen am Tatort nieder.(Bild: Zwefo)

Bei dem Toten handelt es sich um Martin Frey: 24 Jahre alt, begabter Sportler, eingefleischter Rapid-Fan, unersetzbarer Mitarbeiter im Familienbetrieb – vor allem aber geliebter Sohn und Bruder. Dass der Lenker einfach Fahrerflucht begangen hat, ist für die Hinterbliebenen unerträglich.

„An diesem Gedanken gehen wir zugrunde“
„Ein Unfall kann passieren, aber das ist Mord“, seufzt sein Vater Franz im Gespräch mit der „Krone“. „Sie haben ihn einfach liegen lassen, wie einen nassen Fetzen – an diesem Gedanken gehen wir zugrunde.“ Die Familie ist sicher: Martin, ein kräftiger, kerngesunder Bursch, hätte bei sofortiger Hilfe gerettet werden können.

Lesen Sie auch:
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Drama um 25-Jährigen
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
24.01.2026

Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Seit dem Wochenende ermittelt das Landeskriminalamt in dem Fall, wertet Spuren vom Tatort aus. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt auch die Polizeiinspektion Leopoldsdorf unter 059 133-3229 entgegen.

Während sich die Fahndungsschlinge also langsam zuzieht, hat irgendwer da draußen wohl mit seinem Gewissen zu kämpfen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
248.267 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.417 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
185.182 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf