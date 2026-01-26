„Martin wurde wie nasser Fetzen liegen gelassen“

„An diesem Gedanken gehen wir zugrunde“

„Ein Unfall kann passieren, aber das ist Mord“, seufzt sein Vater Franz im Gespräch mit der „Krone“. „Sie haben ihn einfach liegen lassen, wie einen nassen Fetzen – an diesem Gedanken gehen wir zugrunde.“ Die Familie ist sicher: Martin, ein kräftiger, kerngesunder Bursch, hätte bei sofortiger Hilfe gerettet werden können.