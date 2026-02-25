Warum das Schweigen über Geld Frauen härter trifft

Auffällig ist auch die Rollenverteilung in vielen Haushalten. Diese zeige sich laut der Vorstandsvorsitzenden der Erste Bank, Gerda Holzinger-Burgstaller, bei Beratungsgesprächen: Frauen organisieren häufig das tagtägliche Haushaltsbudget. Geht es jedoch um größere, langfristige Entscheidungen – etwa Immobilienkauf, Kreditaufnahme oder Vermögensveranlagung -, sind diese oft stärker männlich dominiert. Sie sieht dabei einen Zusammenhang mit dem Einkommensunterschied: Wer mehr verdient, beansprucht oft auch mehr Entscheidungsmacht. Umso wichtiger ist es, dass finanzielle Vorsorge nicht „mitläuft“, sondern bewusst und eigenständig – auf den Namen der Frau – aufgebaut werde.