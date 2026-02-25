Vorteilswelt
Warum das Schweigen über Geld Frauen härter trifft

25.02.2026 05:38
90 Prozent der Österreicherinnen sagen, dass Geldsorgen ihre psychische Belastung erhöhen.
90 Prozent der Österreicherinnen sagen, dass Geldsorgen ihre psychische Belastung erhöhen.
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Frauen verdienen oft weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und sind im Alter deutlich stärker von Armut bedroht. Gleichzeitig investieren sie seltener langfristig und stufen ihr Finanzwissen als gering ein. Warum sie das besonders hart trifft und was sich konkret dagegen tun lässt ...

Für Frauen wirken sich die Wahl der Ausbildung und Branche, Arbeit in Teilzeit und Erwerbsunterbrechungen direkt auf Einkommen und Vermögensaufbau aus. Das spiegelt sich nicht nur im Gender-Pay-Gap wider, sondern verstärkt sich im Alter noch einmal deutlich: Die Pensionslücke liegt derzeit bei über 40 Prozent. Gleichzeitig leisten Frauen rund 62 Prozent der unbezahlten Sorgearbeit – mit langfristigen Folgen für Karriere, Einkommen und Pension. Altersarmut ist daher für ein reales Risiko, da Pensionistinnen doppelt so oft von Altersarmut bedroht sind wie Pensionisten.

Gender-Pay-Gap

Der unbereinigte Gender-Pay-Gap ist die prozentuale Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn bzw. -gehalt von Frauen und Männern.Der bereinigte Gender-Pay-Gap berücksichtigt dabei auch noch Faktoren wie Bildung, Berufserfahrung, Branche und Arbeitszeit.

Auffällig ist auch die Rollenverteilung in vielen Haushalten. Diese zeige sich laut der Vorstandsvorsitzenden der Erste Bank, Gerda Holzinger-Burgstaller, bei Beratungsgesprächen: Frauen organisieren häufig das tagtägliche Haushaltsbudget. Geht es jedoch um größere, langfristige Entscheidungen – etwa Immobilienkauf, Kreditaufnahme oder Vermögensveranlagung -, sind diese oft stärker männlich dominiert. Sie sieht dabei einen Zusammenhang mit dem Einkommensunterschied: Wer mehr verdient, beansprucht oft auch mehr Entscheidungsmacht. Umso wichtiger ist es, dass finanzielle Vorsorge nicht „mitläuft“, sondern bewusst und eigenständig – auf den Namen der Frau – aufgebaut werde.

Investieren heißt nicht immer automatisch hohes Risiko.

Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank

Ein zentraler Hebel dabei ist Holzinger-Burgstaller zufolge langfristiges Investieren. Der Zinseszins-Effekt zeigt eindrucksvoll, wie entscheidend Zeit für den Vermögensaufbau ist. Wer früh beginnt, kann auch mit geringeren Beträgen ab beispielsweise 30 Euro einen kleinen Polster aufbauen. Dennoch investieren Frauen um 20 Prozent weniger oft in Wertpapiere als Männer und wählen häufiger risikoärmere Anlageformen, wie eine aktuelle Studie der Erste Bank zeigt. Unsicherheit über das eigene Finanzwissen und die Sorge vor Risiko können dazu führen, dass generell nicht investiert wird - obwohl gerade ein langer Anlagehorizont Schwankungen ausgleichen könne.

„Über Geld spricht man nicht.“
Hinzu kommt laut der Erste Bank ein kulturelles Problem: „Über Geld spricht man nicht.“ Dieses Tabu wirkt sich besonders negativ aus. Denn wer nicht über Einkommen, Vorsorge oder Investitionen spricht, trifft diese wichtigen Entscheidungen oft nicht informiert oder gar nicht. Offene Gespräche über Geld – am Arbeitsplatz, in Partnerschaften und im Freundeskreis – sind ein wichtiger Schritt zu mehr finanzieller Selbstbestimmung.

Finanzbildung, ein offener Umgang und frühzeitige Auseinandersetzung mit dem eigenen Geld sind daher keine Nebenthemen, sondern zentrale Bausteine für finanzielle Sicherheit – insbesondere für Frauen, die strukturell ohnehin benachteiligt sind.

25.02.2026 05:38
