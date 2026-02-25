Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strategie präsentiert

NÖ-Wirtschaft soll mit Raumfahrttechnik abheben

Niederösterreich
25.02.2026 05:30
Bei Technologien fürs Weltall will NÖ zu den Besten gehören.
Bei Technologien fürs Weltall will NÖ zu den Besten gehören.(Bild: ESA)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Wirtschaftlich muss sich Niederösterreich mit EU-Mitgliedern und Mitbewerbern von der Schweiz bis China messen. Erfolgreich soll das weite Land mit Satelliten- und Bahntechnologie sein.

0 Kommentare

In der EU gibt es 244 Regionen. „Das heißt, wir stehen im Wettbewerb mit 243 Regionen und dazu noch mit Ländern wie der Schweiz, der Türkei oder China“, umreißt Johanna Mikl-Leitner die wirtschaftlichen Herausforderungen für Niederösterreich. Stellen möchte man sich diesen mit der „Wirtschaftsstrategie 2030+“, welche die Landeshauptfrau gestern in St. Pölten mit Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein und dem Unternehmer Karl Winkler vorstellte.

Es geht aufwärts
Zuerst wurde die Gegenwart beleuchtet. „Nach drei Jahren der Rezession und Stagnation geht es jetzt wieder aufwärts“, diagnostizierte Helmenstein: „Solange es keine neuen geopolitischen Negativschocks gibt.“ Die Ziele für die kommenden Jahre fasste Mikl-Leitner zusammen: Das Bruttoregionalprodukt soll von 92.000 auf 110.000 Euro, die Anzahl der Forscher von 9200 auf 10.000 steigen. „Und die Kaufkraft soll die stärkste in Österreich bleiben“, so die Landeschefin.

Stellten die NÖ-Wirtschaftsstrategie vor: Wirtschaftsforscher Helmenstein, Landeshautfrau ...
Stellten die NÖ-Wirtschaftsstrategie vor: Wirtschaftsforscher Helmenstein, Landeshautfrau Mikl-Leitner, Unternehmer Winkler (von links)(Bild: NLK Filzwieser)

Schlüsseltechnologien definiert
Erreichen will man das zum einen mit der Förderung von Prototypen. „Als Unterstützung innovativer Unternehmen, um von Forschung zur Marktreife zu kommen“, erklärte Mikl-Leitner. Zum anderen mit der Konzentration auf Schlüsseltechnologien wie Luft- und Raumfahrt, Bahntechnik, Gesundheitswirtschaft und Umwelttechnik. Helmenstein bekräftigte: „Man muss sich auf Nischen konzentrieren, in denen man der Beste werden will.“

Zitat Icon

Wir Niederösterreicher wollen den Wandel gestalten, nicht von ihm getrieben werden.

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau

Unternehmer als Vorbild
Ein Beispiel dafür, wie's gehen soll, ist Karl Winkler, der in Karlstetten Schulbedarf für den Werkunterricht produziert, bereits ganz Österreich, Deutschland und Ungarn beliefert und derzeit sein Unternehmen mit einer Investition von 14 Millionen Euro ausbaut.

Tipp für Finanzminister
Mikl-Leitner und Helmenstein nahmen aber auch den Bund in die Pflicht. Sie forderten eine rasche Senkung der Lohnnebenkosten. Wobei der Wirtschaftsforscher betonte, dass dies auch ohne 1:1-Gegenfinanzierung, wie sie der Finanzminister fordert, möglich sei.  Eine Senkung der Lohnnebenkosten würde  sich wegen der daraus folgenden Ankurbelung der Wirtschaft zu 40 Prozent selbst finanzieren. „ Es ist Aufgabe des Ministers, die restlichen 60 Prozent aufzutreiben“, sagte Helmenstein: „Der Minister hat das Gesamtbudget im Auge zu haben und entsprechende Sparpotenziale zu heben.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
25.02.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
190.021 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
184.888 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
125.799 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1721 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1227 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1080 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf