NÖ-Wirtschaft soll mit Raumfahrttechnik abheben

Tipp für Finanzminister

Mikl-Leitner und Helmenstein nahmen aber auch den Bund in die Pflicht. Sie forderten eine rasche Senkung der Lohnnebenkosten. Wobei der Wirtschaftsforscher betonte, dass dies auch ohne 1:1-Gegenfinanzierung, wie sie der Finanzminister fordert, möglich sei. Eine Senkung der Lohnnebenkosten würde sich wegen der daraus folgenden Ankurbelung der Wirtschaft zu 40 Prozent selbst finanzieren. „ Es ist Aufgabe des Ministers, die restlichen 60 Prozent aufzutreiben“, sagte Helmenstein: „Der Minister hat das Gesamtbudget im Auge zu haben und entsprechende Sparpotenziale zu heben.“