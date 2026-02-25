Vorteilswelt
Franzose verletzt

Bitter! Mbappe fehlt Real im Kracher gegen Benfica

Champions League
25.02.2026 07:44
Kylian Mbappe wird heute nicht mitmischen können.
Kylian Mbappe wird heute nicht mitmischen können.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hiobsbotschaft für Real Madrid vor dem wichtigen Champions-League-Duell gegen Benfica Lissabon. Wie die Nachrichtenagentur AFP bekannt gab, werden die „Königlichen“ am Mittwoch auf Superstar Kylian Mbappe verzichten müssen. Der Stürmer fällt mit einer Knieblessur aus.

0 Kommentare

Noch am Dienstag hatte Trainer Alvaro Arbeloa erklärt, Mbappe sei trotz der Schmerzen bereit zu spielen, wenige Stunden später entschieden sich die Verantwortlichen jedoch, den Franzosen zu schonen.

Lesen Sie auch:
Gianluca Prestianni (im roten Dress) soll Vinicius Junior beleidigt haben.
Untersuchung läuft
Rassismus-Vorwurf: Benfica-Profi vorerst gesperrt
23.02.2026

Die spanischen Hauptstädter gehen somit ohne ihren erfolgreichsten Torschützen in das Play-off-Rückspiel gegen die Portugiesen. Das Hinspiel hatte Real mit 1:0 für sich entscheiden können. 

Champions League
25.02.2026 07:44
