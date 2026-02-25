Bitter! Mbappe fehlt Real im Kracher gegen Benfica
Franzose verletzt
Hiobsbotschaft für Real Madrid vor dem wichtigen Champions-League-Duell gegen Benfica Lissabon. Wie die Nachrichtenagentur AFP bekannt gab, werden die „Königlichen“ am Mittwoch auf Superstar Kylian Mbappe verzichten müssen. Der Stürmer fällt mit einer Knieblessur aus.
Noch am Dienstag hatte Trainer Alvaro Arbeloa erklärt, Mbappe sei trotz der Schmerzen bereit zu spielen, wenige Stunden später entschieden sich die Verantwortlichen jedoch, den Franzosen zu schonen.
Die spanischen Hauptstädter gehen somit ohne ihren erfolgreichsten Torschützen in das Play-off-Rückspiel gegen die Portugiesen. Das Hinspiel hatte Real mit 1:0 für sich entscheiden können.
