Auto lag am Dach im Bach: Polizist rettet Lenkerin

Ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Eine Lenkerin stürzte mit ihrem Wagen am Dach in einen Bach in Fraham (OÖ), drohte kopfüber zu ertrinken. Ein Polizist rettete die Frau.
Der Unfall passierte am späten Dienstagabend auf der B134 Wallerner Straße in Fraham. Ein Auto kam in einer Kurve links von der Straße ab, fuhr gegen einen Schachtdeckel und schleuderte dann mit großer Wucht gegen das Brückengeländer. Der Wagen überschlug sich und kam am Dach liegend im Lengauer Bach – offiziell auch als Hinzenbach bezeichnet – zum Liegen.
eCall alarmierte Rettung
Das automatische eCall-Notrufsystem des Fahrzeuges hat dann einen Unfallalarm ausgelöst. Eine alarmierte Polizeistreife entdeckte dann das im Wasser liegende Auto. Die Polizisten begannen sofort mit der Personenrettung. Die Lenkerin konnte ihren Kopf – einer ersten Schilderung der Einsatzkräfte am Unfallort nach – gerade noch über Wasser halten und dann von einem Polizisten aus dem Fahrzeug befreit werden.
Polizist musste zuerst Sicherheitsgurt durchtrennen
Nachdem sie ansprechbar war, versuchte ein Polizist, sie aus dem Fahrzeug zu befreien. Dabei musste er den Sicherheitsgurt durchschneiden und konnte dadurch letztendlich mit aller Kraft die Lenkerin aus dem Fahrzeug ziehen und vor dem Ertrinken retten. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkomattest verlief negativ. Auch der beteiligte Polizist verletzte sich bei der Hilfeleistung durch Schnittverletzungen und wurde mit starker Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert.
