Toronto verliert ohne Pöltl gegen Oklahoma City

Cleveland bezwang Knicks

In einem Spitzenspiel im NBA-Osten setzten sich die Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks mit 109:94 durch. Beide Teams halten jetzt bei 37:22-Siegen. Donovan Mitchell war mit 23 Punkten der beste Scorer der Partie. Die Philadelphia 76ers rückten den in der Eastern Conference weiterhin fünftplatzierten Raptors durch ein 135:114 bei den Indiana Pacers auf zwei Siege nahe. Tyrese Maxey zeichnete für 32 Zähler verantwortlich. Paolo Banchero führte Orlando Magic mit 36 Punkten zu einem 110:109 bei den Los Angeles Lakers. Luka Doncic verwertete nur acht seiner 24 Würfe aus dem Spiel. Er kam auf 22 Zähler.