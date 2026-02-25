Vorteilswelt
Wiener wurde geschont

Toronto verliert ohne Pöltl gegen Oklahoma City

25.02.2026 07:32
Für Toronto setzte es eine Heimniederlage.
Für Toronto setzte es eine Heimniederlage.(Bild: AFP/COLE BURSTON)
Einmal mehr ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder 107:116 verloren. Der 30-jährige Wiener wurde geschont, weil bereits am Mittwoch das Aufeinandertreffen mit den San Antonio Spurs auf dem Programm steht. Es wurde erwartet, dass der Center für das Duell mit seinem Ex-Klub wieder ins Aufgebot der Kanadier zurückkehrt.

Gegen den NBA-Leader, der weiterhin auf seinen verletzten Topstar Shai Gilgeous-Alexander verzichten musste, waren die Raptors vor allem im zweiten und dritten Viertel unterlegen. Die Abschnitte gingen mit 19:35 bzw. 29:38 verloren. RJ Barrett war mit 21 Punkten der erfolgreichste Werfer aufseiten Torontos.

  Mittwoch-Gegner San Antonio ist mit viel Selbstvertrauen nach Kanada gereist. Die Texaner halten bei neun Siegen in Serie und sind in der Western Conference erster Verfolger von Oklahoma City.

Cleveland bezwang Knicks
In einem Spitzenspiel im NBA-Osten setzten sich die Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks mit 109:94 durch. Beide Teams halten jetzt bei 37:22-Siegen. Donovan Mitchell war mit 23 Punkten der beste Scorer der Partie. Die Philadelphia 76ers rückten den in der Eastern Conference weiterhin fünftplatzierten Raptors durch ein 135:114 bei den Indiana Pacers auf zwei Siege nahe. Tyrese Maxey zeichnete für 32 Zähler verantwortlich. Paolo Banchero führte Orlando Magic mit 36 Punkten zu einem 110:109 bei den Los Angeles Lakers. Luka Doncic verwertete nur acht seiner 24 Würfe aus dem Spiel. Er kam auf 22 Zähler.

25.02.2026 07:32
