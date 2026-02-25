Mitschuld an Rapids Krise? Das wäre zu einfach

Dankbar für Energie

Natürlich ist es entbehrlich, für die Spieler extrem unangenehm, wenn sie von den eigenen Fans ausgepfiffen, teilweise beschimpft, gestenreich beim Verabschieden „weggeschickt“ werden. Für das Selbstvertrauen ist das nicht förderlich. Doch Emotionen sind keine Einbahnstraße, im Stadion - wenn es im Rahmen (Pfiffe, Transparente, Boykott) bleibt – auch für Fans nicht nur positiv erlaubt. Die Spieler sind im Erfolgsfall auch dankbar für die Energie, die Atmosphäre in Hütteldorf. Das wird genossen, davon wird geschwärmt.