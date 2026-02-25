Mitschuld an Rapids Krise? Das wäre zu einfach

Der SK Rapid muss in den kommenden Heimspielen auf die Unterstützung vom Block verzichten. Ist das zwingend ein Nachteil? Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager ...
Die Strafen sind da. Zu milde, gerecht? Rapid polarisiert - beim Urteil gehen die Meinungen auseinander. Kurios sind aber die Diskussionen, ob die Fan-Sperre der Truppe von Johannes Hoff Thorup nicht sogar hilft. Der Druck vom Block West sei zu groß, die Spieler seien eingeschüchtert. Zu Corona-Zeiten war Rapid vor leeren Rängen schließlich ja auch Vize-Meister
Dankbar für Energie
Natürlich ist es entbehrlich, für die Spieler extrem unangenehm, wenn sie von den eigenen Fans ausgepfiffen, teilweise beschimpft, gestenreich beim Verabschieden „weggeschickt“ werden. Für das Selbstvertrauen ist das nicht förderlich. Doch Emotionen sind keine Einbahnstraße, im Stadion - wenn es im Rahmen (Pfiffe, Transparente, Boykott) bleibt – auch für Fans nicht nur positiv erlaubt. Die Spieler sind im Erfolgsfall auch dankbar für die Energie, die Atmosphäre in Hütteldorf. Das wird genossen, davon wird geschwärmt.
Doch wenn es nicht läuft, soll der zwölfte Mann plötzlich eine Mitschuld an der sportlichen Krise haben? Damit macht man es sich zu einfach. Zumal man den leidgeprüften Rapid-Fans wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie – abgesehen von der WAC-Partie – die Mannschaft nicht in fast jeder Partie bis zum Schlusspfiff mit verzweifeltem Optimismus unterstützt haben. Trotz des wochenlangen Grotten-Kicks.
Dennoch ist die Eskalation einiger Chaoten beim Derby natürlich wieder einmal mit nichts zu entschuldigen. Rapid scheint nach wie vor nicht in der Lage, die Täter ausfindig zu machen. Die Liga setzte mit dem Urteil aber auch kein wirkliches Zeichen.
