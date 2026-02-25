Vorteilswelt
„Krone"-Kolumne

Mitschuld an Rapids Krise? Das wäre zu einfach

Bundesliga
25.02.2026 06:31
Gegen den WAC blieb der Block West weitgehend leer.
Gegen den WAC blieb der Block West weitgehend leer.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Der SK Rapid muss in den kommenden Heimspielen auf die Unterstützung vom Block verzichten. Ist das zwingend ein Nachteil? Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager ...

Die Strafen sind da. Zu milde, gerecht? Rapid polarisiert - beim Urteil gehen die Meinungen auseinander. Kurios sind aber die Diskussionen, ob die Fan-Sperre der Truppe von Johannes Hoff Thorup nicht sogar hilft. Der Druck vom Block West sei zu groß, die Spieler seien eingeschüchtert. Zu Corona-Zeiten war Rapid vor leeren Rängen schließlich ja auch Vize-Meister

Dankbar für Energie
Natürlich ist es entbehrlich, für die Spieler extrem unangenehm, wenn sie von den eigenen Fans ausgepfiffen, teilweise beschimpft, gestenreich beim Verabschieden „weggeschickt“ werden. Für das Selbstvertrauen ist das nicht förderlich. Doch Emotionen sind keine Einbahnstraße, im Stadion - wenn es im Rahmen (Pfiffe, Transparente, Boykott) bleibt – auch für Fans nicht nur positiv erlaubt. Die Spieler sind im Erfolgsfall auch dankbar für die Energie, die Atmosphäre in Hütteldorf. Das wird genossen, davon wird geschwärmt.

Nach den Derby-Ausschreitungen fassten die Hütteldorfer eine Geldstrafe sowie Sektor-Sperrungen ...
Nach den Derby-Ausschreitungen fassten die Hütteldorfer eine Geldstrafe sowie Sektor-Sperrungen aus.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Doch wenn es nicht läuft, soll der zwölfte Mann plötzlich eine Mitschuld an der sportlichen Krise haben? Damit macht man es sich zu einfach. Zumal man den leidgeprüften Rapid-Fans wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie – abgesehen von der WAC-Partie – die Mannschaft nicht in fast jeder Partie bis zum Schlusspfiff mit verzweifeltem Optimismus unterstützt haben. Trotz des wochenlangen Grotten-Kicks.

Lesen Sie auch:
100.000 Euro Strafe und Stadion-Teilsperren für Rapid
Nach Derby-Eklat:
Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus
24.02.2026
Urteilsbegründung
Deshalb erhielt Rapid nicht die Höchststrafe
24.02.2026

Dennoch ist die Eskalation einiger Chaoten beim Derby natürlich wieder einmal mit nichts zu entschuldigen. Rapid scheint nach wie vor nicht in der Lage, die Täter ausfindig zu machen. Die Liga setzte mit dem Urteil aber auch kein wirkliches Zeichen.

Bundesliga
25.02.2026 06:31
„Krone“-Kolumne
Mitschuld an Rapids Krise? Das wäre zu einfach
Krone Plus Logo
Großer Millionenplan
Was Klopp mit Revolution bei Salzburg zu tun hat
Urteilsbegründung
Deshalb erhielt Rapid nicht die Höchststrafe
Nach Derby-Eklat:
Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus
Krone Plus Logo
Novum in Bundesliga
Warum der Teller heuer eher billig abzugeben ist

