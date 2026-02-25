Gefährlich: „Soziale Medien sind digitale Waffen“

„Der Tod von meinem Sohn Elias ist jetzt zwölf Jahre her. Ich habe immer gesagt, ich gebe niemandem die Schuld – aber soziale Medien haben maßgeblich dazu beigetragen, dass mein Sohn Elias mit 16 am Leben verzweifelt ist“, erzählt Marika Lagger-Pöllinger, Bürgermeisterin von Lendorf, über die entsetzlichen Fälle von Cyber-Mobbing, denen ihr Sohn ausgesetzt war.