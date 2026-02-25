39 Jahre mussten Norweger auf das „Wunder“ warten

Bodö/Glimt warf Vorjahresfinalist Inter Mailand am Dienstag aus der Champions League. Einen Negativrekord verzeichnete indes Karabach.
Alles nach vorne. In höchst unitalienischer Weise versuchte Vorjahresfinalist Inter Mailand ohne Topstar Martinez, das blamable 1:3 der Vorwoche gegen Bodö/Glimt wettzumachen. Nicht selten waren acht der Nerazzurri, die in den ersten 30 Minuten zehn Torchancen hatten, in des Gegners Hälfte. Aber Esposito köpfelte drüber (3.), Dimarcos Schuss (13.) wurde von Haikin ebenso pariert wie Frattesis Kopfball (28.).
Lange hieß es Warten
Die Mannen von Debütant Bodö bewahrten stets die Ruhe, spielten die Partie, als hätten sie jahrelange Erfahrung in der Königsklasse, herunter und schafften ihr „Wunder“ von Mailand. In Minute 58 versetzte Hauge mit seinem Tor nach einem Riesenfehler von Akanji Inter einen fatalen Schlag. Nachdem Akanji nur die Stange traf statt die Italiener noch einmal ins Spiel zu bringen, gelang Evjen nach Idealpass von Hauge der Todesstoß (73.). Bastonis 1:2 (77.) kam zu spät. Erstmals seit 1987, als Lilleström Linfield mit 5:3 hinauskickte, setzte sich ein norwegisches Team in einer K.o.-Runde dieses Bewerbs durch.
Mit Karabach Agdam verabschiedete sich ein weiteres Überraschungsteam dieser Saison kläglich. Auf das 1:6-Heimfiasko gegen Newcastle folgte gestern ein 2:3. Mit insgesamt 30 Gegentoren in einer Spielzeit stellten die Aserbaidschaner einen Negativrekord auf.
Real Madrid muss heute auf Mbappe (Knie) verzichten, bei Gegner Benfica wurde Prestianni nach dem Hinspielskandal von der UEFA gesperrt.
