39 Jahre mussten Norweger auf das „Wunder“ warten

Lange hieß es Warten

Die Mannen von Debütant Bodö bewahrten stets die Ruhe, spielten die Partie, als hätten sie jahrelange Erfahrung in der Königsklasse, herunter und schafften ihr „Wunder“ von Mailand. In Minute 58 versetzte Hauge mit seinem Tor nach einem Riesenfehler von Akanji Inter einen fatalen Schlag. Nachdem Akanji nur die Stange traf statt die Italiener noch einmal ins Spiel zu bringen, gelang Evjen nach Idealpass von Hauge der Todesstoß (73.). Bastonis 1:2 (77.) kam zu spät. Erstmals seit 1987, als Lilleström Linfield mit 5:3 hinauskickte, setzte sich ein norwegisches Team in einer K.o.-Runde dieses Bewerbs durch.