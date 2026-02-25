Die FIFA sagt Zeitschinden vor der WM den Kampf an

Der Fußball wird immer schneller, die Fans haben nicht zwingend mehr davon. Denn die Netto-Spielzeit lässt weiter zu wünschen übrig, liegt in der deutschen Bundesliga diese Saison bei 58 Minuten. Bayerns Torhüter Manuel Neuer schlug vor, ein Zeitlimit für Abstöße einzuführen. Dies ist ein Punkt, den der Weltverband FIFA und das International Football Association Board (IFAB) in Angriff nehmen.