Zuschauer verstorben

Tragischer Todesfall überschattet Handball-Hit

Handball
25.02.2026 06:11
In der Handball-European-League kam es zu einem tragischen Todesfall.
In der Handball-European-League kam es zu einem tragischen Todesfall.(Bild: EPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es beim Handball-Spiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Montpellier HB in der European League gekommen. Der Heimsieg der Deutschen wurde von einem Todesfall überschattet.

Bereits in der ersten Halbzeit fälllt auf: Trotz der rund 5000 anwesenden Fans blieb die übliche Hallen-Atmosphäre aus. Wie Dyn-Kommentator Markus Götz aufklärte, sei ein medizinischer Notfall für die Stille verantwortlich gewesen. „Was Genaueres weiß ich nicht. Wir drücken nur ganz fest die Daumen, dass es hoffentlich nicht so schlimm ist“, So Götz.

Nach dem Schlusspfiff dann die traurige Nachricht: Die medizinischen Maßnahmen blieben erfolglos, der Zuschauer ist verstorben. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Der Handball und alles Sportliche rücken heute in den Hintergrund“, erklärte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf, dem trotz des 40:35-Erfolgs keineswegs zum Feiern zumute war.

Handball
25.02.2026 06:11
