Tragischer Todesfall überschattet Handball-Hit

Bereits in der ersten Halbzeit fälllt auf: Trotz der rund 5000 anwesenden Fans blieb die übliche Hallen-Atmosphäre aus. Wie Dyn-Kommentator Markus Götz aufklärte, sei ein medizinischer Notfall für die Stille verantwortlich gewesen. „Was Genaueres weiß ich nicht. Wir drücken nur ganz fest die Daumen, dass es hoffentlich nicht so schlimm ist“, So Götz.