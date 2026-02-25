ÖSV-Dame freut sich: „Schön, wieder dabei zu sein“

Alles mit der Ruhe – das war das Motto von Lisa Grill in der bisherigen Saison. Die Lungauerin schnupperte in ihrer Comeback-Saison nach Unterschenkelbruch zwar im Dezember bereits leichte Weltcup-Luft, fuhr beim Speed-Auftakt in St. Moritz aber nur die Trainings. Rennen absolvierte sie – in laufender Absprache mit ihren Trainern – bislang eine Etage tiefer im Europacup. Zweimal belegte sie dabei den zweiten Rang, dazu kamen vier weitere Platzierungen in den Top-7. „Es hat gepasst, aber es geht natürlich auch immer besser“, sagt Grill zu ihren bisherigen Leistungen. Womit sie beim Europacupfinale in Saalbach (18. bis 22. März) noch um ein Weltcup-Ticket fahren kann.