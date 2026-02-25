ÖSV-Dame freut sich: „Schön, wieder dabei zu sein“

Mehr als ein Jahr pausierte Lisa Grill im alpinen Ski-Weltcup. In dieser Woche kehrt die 25-Jährige in die oberste Liga zurück. Für den Rest der Saison möchte sie einem bewährten Motto treu bleiben.
Alles mit der Ruhe – das war das Motto von Lisa Grill in der bisherigen Saison. Die Lungauerin schnupperte in ihrer Comeback-Saison nach Unterschenkelbruch zwar im Dezember bereits leichte Weltcup-Luft, fuhr beim Speed-Auftakt in St. Moritz aber nur die Trainings. Rennen absolvierte sie – in laufender Absprache mit ihren Trainern – bislang eine Etage tiefer im Europacup. Zweimal belegte sie dabei den zweiten Rang, dazu kamen vier weitere Platzierungen in den Top-7. „Es hat gepasst, aber es geht natürlich auch immer besser“, sagt Grill zu ihren bisherigen Leistungen. Womit sie beim Europacupfinale in Saalbach (18. bis 22. März) noch um ein Weltcup-Ticket fahren kann.
„Ich muss einfach weiterarbeiten“
Schon in dieser Woche feiert die 25-Jährige ihr Comeback im Skizirkus. In Soldeu im Fürstentum Andorra bestreitet sie nach der gestrigen Anreise die Abfahrtstrainings. Rennmäßig ist sie für die beiden Super-G-Läufe in den Pyrenäen vorgesehen.
„Es ist schön und cool, da wieder dabei zu sein“, sagt die Fahrerin vom USC Mariapfarr, deren Rückkehr in den Weltcup damit mehr als 430 Tage nach ihrem bislang letzten Einsatz in der Beletage des Alpinsports (21. Dezember 2024) erfolgt. Bis zum Saisonende möchte die Lungauerin ihrem bislang bewährten Motto „Schritt für Schritt“ aber ganz klar treu bleiben. „Ich muss einfach weiterarbeiten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.