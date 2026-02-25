Vorteilswelt
Comeback im Weltcup

ÖSV-Dame freut sich: „Schön, wieder dabei zu sein“

Salzburg
25.02.2026 07:00
Lisa Grill zeigte im Europacup zuletzt konstante Leistungen.
Lisa Grill zeigte im Europacup zuletzt konstante Leistungen.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Mehr als ein Jahr pausierte Lisa Grill im alpinen Ski-Weltcup. In dieser Woche kehrt die 25-Jährige in die oberste Liga zurück. Für den Rest der Saison möchte sie einem bewährten Motto treu bleiben. 

Alles mit der Ruhe – das war das Motto von Lisa Grill in der bisherigen Saison. Die Lungauerin schnupperte in ihrer Comeback-Saison nach Unterschenkelbruch zwar im Dezember bereits leichte Weltcup-Luft, fuhr beim Speed-Auftakt in St. Moritz aber nur die Trainings. Rennen absolvierte sie – in laufender Absprache mit ihren Trainern – bislang eine Etage tiefer im Europacup. Zweimal belegte sie dabei den zweiten Rang, dazu kamen vier weitere Platzierungen in den Top-7. „Es hat gepasst, aber es geht natürlich auch immer besser“, sagt Grill zu ihren bisherigen Leistungen. Womit sie beim Europacupfinale in Saalbach (18. bis 22. März) noch um ein Weltcup-Ticket fahren kann.

Auch im Rahmen der Weltcuprennen in Zauchensee absolvierte Lisa Grill heuer schon ...
Auch im Rahmen der Weltcuprennen in Zauchensee absolvierte Lisa Grill heuer schon Trainingsfahrten.(Bild: Andreas Tröster)

„Ich muss einfach weiterarbeiten“
Schon in dieser Woche feiert die 25-Jährige ihr Comeback im Skizirkus. In Soldeu im Fürstentum Andorra bestreitet sie nach der gestrigen Anreise die Abfahrtstrainings. Rennmäßig ist sie für die beiden Super-G-Läufe in den Pyrenäen vorgesehen.

Lesen Sie auch:
Lisa Grill bei einer Fahrt in St. Moritz.
ÖSV-Fahrerin wieder da
Bei ihr versetzt die Liebe zum Skisport Berge
17.12.2025

„Es ist schön und cool, da wieder dabei zu sein“, sagt die Fahrerin vom USC Mariapfarr, deren Rückkehr in den Weltcup damit mehr als 430 Tage nach ihrem bislang letzten Einsatz in der Beletage des Alpinsports (21. Dezember 2024) erfolgt. Bis zum Saisonende möchte die Lungauerin ihrem bislang bewährten Motto „Schritt für Schritt“ aber ganz klar treu bleiben. „Ich muss einfach weiterarbeiten.“ 

Salzburg
25.02.2026 07:00
