Schneechaos machte Linz zum Notfall-Flughafen

Vom „Big Apple“ nach Linz

Acht Flieger, die in Wien hätten landen sollen – alle von den Austrian Airlines – „strandeten“ am Vormittag in Linz. Der größte davon war ein Dreamliner mit knapp 300 Sitzplätzen, der aus New York in Oberösterreichs Landeshauptstadt ankam. Die weiteren Flüge landeten aus Tel Aviv, Jerewan, Skopje, Dubai, Kopenhagen, Hamburg und Bukarest. „Die Passagiere sind hier ausgestiegen und werden mit Bussen im Auftrag der Airline nach Wien gefahren“, sagt Hagedorn.