Linz bekommt Ende März den Frankfurt-Flug zurück

Verhandlungen zu Eigentumsverhältnissen

Parallel dazu laufen Verhandlungen zwischen Land Oberösterreich und Stadt Linz. Aktuell sind die beiden jeweils zu 50 Prozent gleichberechtigte Eigentümer des Airports. Nun möchte das Land die Mehrheit am Flughafen übernehmen. Das Argument ist sinngemäß: Wer zahlt, schafft an – und das ist bei der Subventionierung der Frankfurt-Strecke nun eben das Land. Die Stadt Linz beteiligt sich an den Millionenkosten für die Verbindung nicht. Die Gespräche zur Neuaufteilung der Flughafen-Anteile laufen.