Kann der Frankfurt-Flug den Linzer Airport retten?

Nun könnte es ernst werden: Kommende Woche starten Verhandlungen mit jenen Airlines, die sich um die Linienverbindung beworben haben. Das Land will die Verluste durch die Strecke mit öffentlichen Mitteln ausgleichen – das dürfte eine teure Angelegenheit werden, denn im Vorjahr schrieb die AUA mit Flügen von Linz nach Frankfurt, wie berichtet, einen kolportierten Abgang von fünf Millionen Euro. Zahlt sich das denn aus und kann die Strecke den Linzer Airport tatsächlich aus der finanziellen Misere führen?