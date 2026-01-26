Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krisen-Manager gesucht

111 Bewerber wollen Chef von Linzer Airport werden

Oberösterreich
26.01.2026 19:00
Am Linzer Flughafen wird noch heuer ein neuer Geschäftsführer landen.
Am Linzer Flughafen wird noch heuer ein neuer Geschäftsführer landen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

In der Flugsprache würde man sagen: „Boarding completed!“ Denn die Bewerbungsfrist für den Chefposten des Linzer Airports ist vergangenen Freitag abgelaufen. Der finanziell schwer angeschlagene Flughafen sucht einen neuen Geschäftsführer, weil der Vertrag des aktuellen Managers Norbert Draskovits heuer ausläuft.

0 Kommentare

Der oder die „Neue“ wird als Krisen-Manager auftreten müssen, schließlich schreibt der Linzer Flughafen seit fünf Jahren Verluste und vorigen Oktober kam mit der Strecke nach Frankfurt auch noch die letzte Anbindung an ein internationales Drehkreuz abhanden. Trotz der schwierigen Vorzeichen gibt es reges Interesse am Chefposten: Wie die „Krone“ erfuhr, sind 111 Bewerbungen fristgerecht eingetroffen.

Land und Stadt beschicken Hearingkommission
Abgewickelt wird der Prozess vom Personalberater Stanton Chase. Im Hintergrund ziehen aber die Eigentümer des Flughafens – je zur Hälfte Land Oberösterreich und Stadt Linz – die Fäden. Sie beschicken die Hearingkommission, der sich die Bewerber zeitnah stellen müssen. Für die Stadt sitzen Finanzdirektor Christian Schmid, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Marie-Louise Schnurpfeil sowie ein Luftfahrtexperte in der Kommission.

Lesen Sie auch:
Selbst die Politik hebt nicht mehr vom Linz-Airport ab. 
Krone Plus Logo
Statistik liegt vor
Selbst die Politik verzichtet auf Abflüge aus Linz
20.01.2026
„Krone“ analysiert
Kann der Frankfurt-Flug den Linzer Airport retten?
11.01.2026
Poker um Anbindung
Flugstrecke Linz-Frankfurt machte Millionenverlust
09.01.2026

Noch-Geschäftsführer Norbert Draskovits wird seinen Posten im Laufe des zweiten Halbjahres räumen – abhängig davon, wann der oder die „Neue“ den Dienst antritt. Denn geplant ist jedenfalls noch eine gemeinsame Einarbeitungsphase.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
259.329 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
231.606 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
220.772 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Oberösterreich
Krisen-Manager gesucht
111 Bewerber wollen Chef von Linzer Airport werden
Krone Plus Logo
Das sind die Gründe
Jetzt erhöhen auch Privatbrauereien den Bierpreis
Zum Auftakt ausgebucht
Halle um 30 Millionen Euro in Rekordzeit gebaut
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Der Kult-Roman „Die Mitte der Welt“ als Musical
In Madrid verhaftet
10-facher Vater verkaufte Drogen im großen Stil
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf