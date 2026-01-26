111 Bewerber wollen Chef von Linzer Airport werden

Der oder die „Neue“ wird als Krisen-Manager auftreten müssen, schließlich schreibt der Linzer Flughafen seit fünf Jahren Verluste und vorigen Oktober kam mit der Strecke nach Frankfurt auch noch die letzte Anbindung an ein internationales Drehkreuz abhanden. Trotz der schwierigen Vorzeichen gibt es reges Interesse am Chefposten: Wie die „Krone“ erfuhr, sind 111 Bewerbungen fristgerecht eingetroffen.