Andrew wieder frei, aber Untersuchungen dauern an

Am Morgen nach der vorübergehenden Festnahme des früheren Prinzen Andrew hat die Polizei weitere Durchsuchungen in Windsor durchgeführt. Der 66-Jährige tauchte nach seiner Freilassung am Donnerstagabend unterdessen unter.
Am königlichen Gelände in Sandringham, wo Andrew Mountbatten-Windsor mittlerweile wohnt, versammelten sich am Freitag Dutzende Medienvertreter. Zu sehen war der jüngere Bruder von König Charles III. zunächst aber nicht.
Royal Lodge wird weiter durchsucht
Die Thames Valley Police hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, dass die Durchsuchungen in der Grafschaft Norfolk, wo das Sandringham-Anwesen liegt, beendet seien, in Berkshire aber andauerten.
In der Grafschaft westlich von London hatte Andrew auf dem Gelände von Schloss Windsor seinen früheren Wohnsitz.
Ex-Prinz wurde vorübergehend festgenommen
Der frühere Prinz war Donnerstag früh, an seinem 66. Geburtstag, im Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein festgenommen und am Abend wieder entlassen worden.
Ihm wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen, er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen US-Unternehmer weitergeleitet haben.
Andrews Töchter in „Ausnahmezustand“
Wie die „Daily Mail“ unterdessen berichtete, soll es Andrews Töchtern nach der Festnahme ihres Vaters schlecht gehen. Demnach befänden sich die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie „in einem Ausnahmezustand“.
Wo sich die Prinzessinnen gerade aufhalten, ist derweil nicht bekannt. Andrews Ex-Ehefrau Sarah Ferguson soll ebenfalls untergetaucht sein. Sie versuche sich wohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein neues Leben aufzubauen.
Monarchie in die Krise gestürzt?
Die Festnahme sorgte in Großbritannien für Aufruhr. Die Monarchie sei in die größte Not gestürzt worden, schrieb die Zeitung „Daily Mail“.
US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Vorgänge als „Schande“ und „sehr bedauerlich für die königliche Familie“. Andrew hat sich bisher weder zur Festnahme noch zu den Vorwürfen geäußert.
