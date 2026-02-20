Vorteilswelt
Nach royalem Beben

Die Verwicklung Andrews in den Epstein-Skandal

Royals
20.02.2026 10:08
Eine Chronologie der Verstrickungen von Andrew Mountbatten-Windsor in den Epstein-Skandal
Eine Chronologie der Verstrickungen von Andrew Mountbatten-Windsor in den Epstein-Skandal(Bild: AFP/HOLLIE ADAMS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im vergangenen Jahr hatte ihm sein Bruder König Charles III. seinen Prinzen-Titel entzogen – am Donnerstag wurde er nun vorübergehend von der britischen Polizei festgenommen: Andrew Mountbatten-Windsor gerät immer tiefer in den Strudel des Skandals um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Nun wird ihm vorgeworfen, als Handelsgesandter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben zu haben. 

Die Chronologie von Andrew Mountbatten-Windsors Fall:

1999: Prinz Andrew lernt den US-Finanzinvestor Epstein über dessen Vertraute und Komplizin Ghislaine Maxwell kennen. Maxwell hat in Oxford studiert.

Juli 2011: Andrew tritt von seinem Posten als Handelsgesandter Großbritanniens zurück, nachdem die britische Presse einige Monate zuvor ein brisantes Foto veröffentlicht hatte. Das Foto zeigt den Prinzen gemeinsam mit Virginia Giuffre, einem der inzwischen bekanntesten Missbrauchsopfer im Fall Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor mit Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell
Andrew Mountbatten-Windsor mit Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell(Bild: HANDOUT / AFP / picturedesk.com)

November 2019: Nach massiver Kritik an einem BBC-Interview über seine Beziehung zu Epstein und Giuffre tritt Prinz Andrew von seinen öffentlichen Ämtern zurück. In dem Interview hatte er behauptet, keinen Sex mit Giuffre gehabt zu haben, und sich nicht erinnern zu können, sie jemals getroffen zu haben.

August 2021: Giuffre reicht in den USA Zivilklage gegen den Prinzen wegen sexueller Nötigung ein.

In einem Interview mit der BBC leugnete Andrew 2019, jemals Sex mit Giuffre gehabt zu haben.
In einem Interview mit der BBC leugnete Andrew 2019, jemals Sex mit Giuffre gehabt zu haben.(Bild: Viennareport)

Jänner 2022: Giuffres Klage wird von der Justiz für zulässig erklärt. Königin Elizabeth II. entzieht ihrem Sohn daraufhin alle militärischen Titel.

Februar 2022: Andrew schließt einen Vergleich mit Giuffre, um die Klage beizulegen. Die Höhe der gezahlten Summe bleibt vertraulich, wird jedoch von britischen Medien auf mehr als zwölf Millionen Dollar (über zehn Millionen Euro) geschätzt.

Jänner 2025: Gerichtsdokumente enthüllen einen E-Mail-Verkehr zwischen Prinz Andrew und Epstein aus dem Jahr 2011. Andrew hatte zuvor erklärt, den Kontakt zu Epstein 2010 abgebrochen zu haben.

17. Oktober 2025: Andrew gibt seinen königlichen Titel als Herzog von York auf. Zuvor waren posthum die Memoiren von Giuffre veröffentlicht worden, in der sie weitere Anschuldigungen gegen Andrew erhebt. Giuffre nahm sich im April 2025 das Leben.

Im Oktober des letzten Jahres entzog König Charles seinem Bruder Andrew alle Titel, darunter ...
Im Oktober des letzten Jahres entzog König Charles seinem Bruder Andrew alle Titel, darunter auch den Prinzentitel.(Bild: AP/Joanna Chan)

30. Oktober 2025: Charles III. entzieht seinem jüngeren Bruder alle Titel, darunter den Prinzentitel. Er verlangt, dass Andrew aus seinen Anwesen in Windsor auszieht.

Ende Jänner/Anfang Februar 2026: Das US-Justizministerium veröffentlicht Millionen weitere Dokumente im Fall Epstein. Einige der Dokumente belasten Andrew weiter: Ein Foto zeigt ihn, wie er auf allen vieren über einer Frau kniet, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Zudem lud er Epstein laut einer neu aufgetauchten E-Mail zu „privaten Gesprächen“ in den Buckingham-Palast ein.

  Außerdem wurde eine Anzeige einer weiteren Frau öffentlich, die Andrew sexueller Nötigung beschuldigte und erklärte, Epstein habe sie 2010 nach England geschickt, um mit Andrew in der Royal Lodge Sex zu haben.

Dieses Foto zeigt Andrew, wie er auf allen vieren über einer Frau kniet, deren Gesicht ...
Dieses Foto zeigt Andrew, wie er auf allen vieren über einer Frau kniet, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde.(Bild: U.S. Department of Justice)

2. Februar: Andrew zieht aus Windsor aus und übersiedelt in das königliche Anwesen Sandringham in Norfolk im Osten Englands.

9. Februar: Die Polizei von Windsor prüft eigenen Angaben zufolge Informationen, wonach Andrew 2010 als Handelsbeauftragter vertrauliche Berichte an Epstein weitergegeben haben soll.

11. Februar: Der britische Labour-Ex-Premier Gordon Brown fordert die Polizei auf, Vorwürfe zu untersuchen, wonach Frauen in Privatflugzeugen Epsteins nach Großbritannien geflogen worden sein sollen. Britischen Medienberichten zufolge soll mindestens eine von ihnen Andrew im Buckingham-Palast besucht haben.

Polizeibeamte vor der Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk: Hier wurde Andrew ...
Polizeibeamte vor der Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk: Hier wurde Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026 von der Thames Valley Police wegen des Verdachts auf „misconduct in public office“ festgenommen.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

19. Februar: Andrew wird an seinem 66. Geburtstag festgenommen und nach zwölf Stunden in Polizei-Gewahrsam wieder freigelassen. 

Royals
20.02.2026 10:08
