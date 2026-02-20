Wie ein Ukraine-Flüchtling (35) in Linz Fuß fasste

Zunächst wollte sich Kuzenko beim Militär engagieren. Wegen gesundheitlicher Probleme erhielt er jedoch eine Absage und verließ schließlich gemeinsam mit seiner Mutter – ganz offiziell – das Land. Heute arbeitet er im Notankunftszentrum für Ukrainer in Linz, nach Angaben des Landes das einzige dieser Art bundesweit. „Ich bin beim Roten Kreuz für 20 Stunden angestellt und möchte in Österreich bleiben“, sagt Kuzenko.