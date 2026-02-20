Bluttat in Linz soll Home Invasion gewesen sein

Die fürchterliche Bluttat, bei der wohl am 17. Jänner ein 49-jähriger Linzer auf brutale Art und Weise zu Tode kam, dürfte eine Home Invasion gewesen sein, wie die Polizei am Freitagmorgen bekanntgab. „Es wird davon ausgegangen, dass sich der oder die Täter in räuberischer Absicht Zutritt zur Wohnung verschafften und das Opfer durch massive Gewaltanwendung zur Herausgabe von Wertgegenständen zwangen. Das Opfer verstarb schließlich an den Folgen dieser Gewalteinwirkung“, so die Ermittler.