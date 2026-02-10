Auswertungen nach Mord werden noch Wochen dauern

Tatort noch immer nicht freigegeben

Wer hinter der scheinbar geplanten Tat steckt, ist nach wie vor unklar. Das Landeskriminalamt OÖ und die Staatsanwaltschaft Linz halten sich weiterhin in diesem Fall sehr bedeckt. „Um die Ermittlungen nicht leichtfertig zu gefährden“, argumentieren die Behörden. Der Tatort sei derzeit noch nicht freigegeben, weil gewisse Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. „Eine Freigabe des Tatortes wird jedoch in den nächsten Tagen erfolgen“, heißt es in einer Stellungnahme der Landespolizeidirektion am Dienstag.