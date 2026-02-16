„Luxus wird es in Rußbach keinen geben“

Für 770 Einwohner und für ein Jahresbudget von 1,5 Millionen Euro hat die Lammertalgemeinde am Pass Gschütt verhältnismäßig wenige Sorgen. Die Volksschule ist gut in Schuss. Die Kindergartenkinder haben ein Gebäude, das relativ neu ist – dort sind auch Schützen- und Trachtenverein untergebracht. Mehr Kindergartenplätze braucht SPÖ-Ortschef Stefan Lanner nicht: Es ist nicht davon auszugehen, dass die Plätze knapp werden. „Die Geburtenzahlen sind leicht rückläufig“, erklärt Lanner. Geht es um die Mittelschule, muss Lanner schlucken: „Wir müssen beim Neubau der Mittelschule in Abtenau mitzahlen – das kostet uns 275.000 Euro und trifft uns hart. Aber es hilft nicht.“