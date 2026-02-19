Warum mitten in Obertauern eine Wüste liegt

Doch da gibt es noch einige Hindernisse. Was das für eine Wüste in Obertauern sei, habe er schon einige Male von Gästen im Sommer gehört, sagt der Bürgermeister lachend. Doch so richtig herzhaft mitlachen kann er dann eben doch nicht. Denn optisch ist das Zentrum von Obertauern freundlich formuliert noch ausbaufähig. Mitten im Ort liegt eine nicht sehr pittoreske Fläche, von der die Gäste sprechen.