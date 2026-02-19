Steirischer Klub denkt an Wechsel in Division I

Zweites Duell in der „Best of five“-Halbfinalserie der Division I! Und da düst Meister Steindorf ohne Kristian Kravanja zu Ferlach. „Er hat im Viertelfinale in Huben einen Puck ans Ohr bekommen, hat jetzt große Probleme mit dem Trommelfell. Bitter! Er hat heuer nur zwei Matches für uns gemacht“, seufzt Sportboss Armin Ratz, dessen Jungs das erste Duell klar mit 9:1 für sich entscheiden konnten. „Das ist bei uns abgehakt! Wir haben ein gutes Team, es wird eine enge Serie“, meint Ferlach-Obmann Christian Cozelenka.