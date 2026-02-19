Steirischer Klub denkt an Wechsel in Division I

Die Eishockey-Saison geht in die heiße Phase! Im „Best of five“-Halbfinale der Division I düst Meister Steindorf zu Ferlach und Grunddurchgangssieger Althofen zu Spittal. Abseits des Eises denkt ein steirischer Klub an einen Wechsel in die Division I! Wie es mit Leoben weitergeht, ist noch unklar.
Zweites Duell in der „Best of five“-Halbfinalserie der Division I! Und da düst Meister Steindorf ohne Kristian Kravanja zu Ferlach. „Er hat im Viertelfinale in Huben einen Puck ans Ohr bekommen, hat jetzt große Probleme mit dem Trommelfell. Bitter! Er hat heuer nur zwei Matches für uns gemacht“, seufzt Sportboss Armin Ratz, dessen Jungs das erste Duell klar mit 9:1 für sich entscheiden konnten. „Das ist bei uns abgehakt! Wir haben ein gutes Team, es wird eine enge Serie“, meint Ferlach-Obmann Christian Cozelenka.
