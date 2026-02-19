Besitzer verraten: So entkam Olympia-Hund Nazgul

„Er ist aus der Wohnung meines Bruders ausgebüxt. Er hat gleich zwei Türen selbst geöffnet und war plötzlich weg“, erzählte Elisa Varesco der deutschen „Bild“-Zeitung. Bruder Enrico lebt mit Nazgul direkt neben der Loipe und war selbst auf dem Weg zum Biathlon nach Antholz. Deshalb suchte die Schwester nach dem Ausreißer – und vermutete ihn im Ort, weil eben da die tägliche „Gassirunde“ ist.