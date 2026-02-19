Besitzer verraten: So entkam Olympia-Hund Nazgul

Der tschechoslowakische Wolfshund Nazgul stahl im Olympischen Langlauf allen die Show. Sogar ein Zielfoto bekam der Ausreißer, als er während des Rennens hinter den Athletinnen herlief. Nun verrieten die Besitzer, wie es dazu kam ...
„Er ist aus der Wohnung meines Bruders ausgebüxt. Er hat gleich zwei Türen selbst geöffnet und war plötzlich weg“, erzählte Elisa Varesco der deutschen „Bild“-Zeitung. Bruder Enrico lebt mit Nazgul direkt neben der Loipe und war selbst auf dem Weg zum Biathlon nach Antholz. Deshalb suchte die Schwester nach dem Ausreißer – und vermutete ihn im Ort, weil eben da die tägliche „Gassirunde“ ist.
Olympia-Luft schnuppern
Doch Nazgul, dessen Name an die Ringgeister aus dem Tolkien-Werk „Herr der Ringe“ angelehnt ist, wollte offenbar auch ein wenig Olympia-Luft schnuppern. Und sorgte dabei schließlich selbst für eine Riesen-Show, indem er während der Teamsprint-Qualifikation der Läuferinnen in Lago di Tesero die Zielgerade mitlief und die zwei Athletinnen auf spielerische Weise verfolgte. Ja, sogar ein Zielfoto erhielt Nazgul.
Die TV-Bilder blieben nicht unbemerkt. Freunde hatten die Varescos angerufen, ob dieser Hund im Fernsehen vielleicht ihrer sein könnte. Nun war klar, wohin Nazgul ausgebüxt war. „Als wir ihn im Fernsehen gesehen haben, waren wir ganz erschrocken“, verrät Varesco.
Nazgul entwischte erneut
FIS-Streckenchef Michel Rainer hat den Streuner in der Zwischenzeit im Zielbereich eingefangen und ihn aus dem Skistadion gebracht. Doch dann entwischte Nazgul erneut.
Varesco: „Statt auf die Strecke ist er dieses Mal aber zum Glück in den Nachbarort gelaufen. Wir haben ihn dort dann endlich eingefangen. Nazgul ist manchmal extrem wild – aber auch ein sehr lieber Hund.“
Der tschechoslowakische Wolfshund ist nach seiner Olympia-Teilnahme wohlauf und wieder zu Hause in seinem Garten.
