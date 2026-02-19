Vorteilswelt
Er entwischte erneut

Besitzer verraten: So entkam Olympia-Hund Nazgul

Olympia
19.02.2026 19:49
Der tschechoslowakische Wolfshund Nazgul sorgte für weltweite Schlagzeilen
Der tschechoslowakische Wolfshund Nazgul sorgte für weltweite Schlagzeilen(Bild: GEPA)
Porträt von Markus Rattenböck
Von Markus Rattenböck

Der tschechoslowakische Wolfshund Nazgul stahl im Olympischen Langlauf allen die Show. Sogar ein Zielfoto bekam der Ausreißer, als er während des Rennens hinter den Athletinnen herlief. Nun verrieten die Besitzer, wie es dazu kam ... 

0 Kommentare

„Er ist aus der Wohnung meines Bruders ausgebüxt. Er hat gleich zwei Türen selbst geöffnet und war plötzlich weg“, erzählte Elisa Varesco der deutschen „Bild“-Zeitung. Bruder Enrico lebt mit Nazgul direkt neben der Loipe und war selbst auf dem Weg zum Biathlon nach Antholz. Deshalb suchte die  Schwester nach dem Ausreißer  – und vermutete ihn im Ort, weil eben da die tägliche „Gassirunde“ ist.

(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
(Bild: GEPA)
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
(Bild: GEPA)


Olympia-Luft schnuppern
Doch Nazgul, dessen Name an die Ringgeister aus dem Tolkien-Werk „Herr der Ringe“ angelehnt ist, wollte offenbar auch ein wenig Olympia-Luft schnuppern. Und sorgte dabei schließlich selbst für eine Riesen-Show, indem er während der Teamsprint-Qualifikation der Läuferinnen in Lago di Tesero die Zielgerade mitlief und die zwei Athletinnen auf spielerische Weise verfolgte. Ja, sogar ein Zielfoto erhielt Nazgul.

Die TV-Bilder blieben nicht unbemerkt. Freunde hatten die Varescos angerufen, ob dieser Hund im Fernsehen vielleicht ihrer sein könnte. Nun war klar, wohin Nazgul ausgebüxt war. „Als wir ihn im Fernsehen gesehen haben, waren wir ganz erschrocken“, verrät Varesco.

Nazgul entwischte erneut
FIS-Streckenchef Michel Rainer hat den Streuner in der Zwischenzeit im Zielbereich eingefangen und ihn aus dem Skistadion gebracht. Doch dann  entwischte Nazgul erneut.

Lesen Sie auch:
Ein Hund wollte scheinbar Olympia-Luft schnuppern und verfolgte die Athletinnen bis ins Ziel.
Tierische Szenen
Hund sorgt für Verwirrung im Skilanglauf-Bewerb
18.02.2026

Varesco: „Statt auf die Strecke ist er dieses Mal aber zum Glück in den Nachbarort gelaufen. Wir haben ihn dort dann endlich eingefangen. Nazgul ist manchmal extrem wild – aber auch ein sehr lieber Hund.“

Der tschechoslowakische Wolfshund ist nach seiner Olympia-Teilnahme wohlauf und wieder zu Hause in seinem Garten.

Olympia
19.02.2026 19:49
