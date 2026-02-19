Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“

Die Sonne spiegelt sich in den letzten Resten des Schnees, Bäume zieren die vielen Hügel der Gegend und lange Zeit kommt einem auf der Landesstraße kein Auto entgegen. Es ist ruhig hier. Böse Zungen sprechen von Langeweile. Ich nenne es entschleunigend. Das Waldviertel hat viel zu bieten. Vor allem für all jene, die fernab des Trubels von Großstädten ihr Leben genießen wollen. Rappottenstein mit seinen 1700 Einwohnern und der malerischen Burg ist der ideale Ort dafür. Doch wer will das schon? Die Antwort: zu wenige!