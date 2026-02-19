Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“

Mit kostenlosen Grundstücken für Häuslbauer betrat die Waldviertler Gemeinde Rappottenstein in Niederösterreich absolutes Neuland. Warum die Idee weltweit für Aufsehen sorgte, ob es noch Grundstücke gibt und wie hoch die Pacht für das Gemeindewirtshaus ist, erfuhr Krone+ beim Lokalaugenschein.
Die Sonne spiegelt sich in den letzten Resten des Schnees, Bäume zieren die vielen Hügel der Gegend und lange Zeit kommt einem auf der Landesstraße kein Auto entgegen. Es ist ruhig hier. Böse Zungen sprechen von Langeweile. Ich nenne es entschleunigend. Das Waldviertel hat viel zu bieten. Vor allem für all jene, die fernab des Trubels von Großstädten ihr Leben genießen wollen. Rappottenstein mit seinen 1700 Einwohnern und der malerischen Burg ist der ideale Ort dafür. Doch wer will das schon? Die Antwort: zu wenige!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.