Was der Klimawandel Österreichs Betriebe kostet

Die Folgen des Klimawandels sind in Österreich bereits deutlich spürbar und wirken sich auf ganze Wirtschaftsbereiche aus. Besonders betroffen sind Tourismus, Industrie und Logistik. Weniger Schnee, höhere Temperaturen und Extremwetterereignisse führen zu steigenden Kosten, Produktionsproblemen und unterbrochenen Lieferketten. Schäden an der Infrastruktur – wie beim Hochwasser 2024 – bringen für Unternehmen oft erhebliche Belastungen mit sich.