Was der Klimawandel Österreichs Betriebe kostet

Während die CO₂-Bepreisung in Österreich in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen wird, haben Unternehmen hierzulande Schwierigkeiten, sich klimafit zu machen. Bürokratie und unsichere Lieferketten sind deutliche Hürden – während Milliarden ins Budget fließen. Wer zahlt am Ende die Rechnung?
Die Folgen des Klimawandels sind in Österreich bereits deutlich spürbar und wirken sich auf ganze Wirtschaftsbereiche aus. Besonders betroffen sind Tourismus, Industrie und Logistik. Weniger Schnee, höhere Temperaturen und Extremwetterereignisse führen zu steigenden Kosten, Produktionsproblemen und unterbrochenen Lieferketten. Schäden an der Infrastruktur – wie beim Hochwasser 2024 – bringen für Unternehmen oft erhebliche Belastungen mit sich.
