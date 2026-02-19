Knallharter Survival-Thriller mit Emma Thompson

Mit der Asche ihres Mannes hat sich die frisch verwitwete Barb (Emma Thompson) in ihrem Truck in die Wildnis von Minnesota aufgemacht, um dessen letztem Wunsch nachzukommen. Als sie Zeugin der Entführung einer jungen Frau wird, ist sie fest entschlossen, das brutal verschleppte Mädchen aus der Hütte, in dem es festgehalten wird, auf eigene Faust zu befreien.