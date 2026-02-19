Deutsche Frau (44) nahe Florenz enthauptet

In Scandicci, einer Stadt unweit von Florenz, wurde am Mittwochmorgen die Leiche einer 44-jährigen Deutschen gefunden. Die Frau, offenbar obdachlos, lag in einem verlassenen Bauernhaus in einem städtischen Park – sie wurde offenbar enthauptet. Ermittler erklärten zudem, dass das Opfer zerstückelt wurde, offenbar um die Tat zu verschleiern. Noch ist unklar, ob die Tat direkt an diesem Ort geschah oder ob die Frau dorthin gebracht wurde.