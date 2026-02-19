Das sagt der 99ers-Kapitän zum Düsseldorf-Gerücht

Sein Wort hat in der Eishockey-Kabine Gewicht. 99ers-Kapitän Korbinian Holzer spielt bei den Grazern als Leader eine entscheidende Rolle. Dieser Tage wurde der Ex-NHL-Crack 38 Jahre alt. Ans Aufhören denkt der Deutsche zwar nicht. Die Frage ist aber: Bleibt er in Graz oder zieht es ihn in die Heimat?
„Natürlich spürt man das Alter irgendwann nach ein paar Spielen mehr als noch mit 25 Jahren“, lacht 99ers-Haudegen Korbinian Holzer, der dieser Tage seinen 38. Geburtstag gefeiert hat. „Aber die jungen Kollegen wie der Pauli Reiner halten mich fit“, grinst der Eishockey-Verteidiger, der mittlerweile der viertälteste Crack der Liga ist. Nur Thomas Raffl (39, Salzburg), John Huges (38, VSV) und Jan Mursak (38, KAC) sind älter als der Ex-Nationalspieler.
1. Thomas Raffl (39 Jahre, Salzburg)
2. John Hughes (38 Jahre, VSV)
3. Jan Mursak (38 Jahre, KAC)
4. Korbinian Holzer (38 Jahre, Graz99ers)
„Im Großen und Ganzen fühle ich mich nicht wie 38. Das hat aber auch mit der Arbeit zu tun, die ich in den letzten Jahren investiert habe.“ Seit 20 Jahren ist der ehemalige NHL-Profi (Toronto, Anaheim, Nashville) nun schon Profi. „Da weißt du dann schon, was dein Körper braucht. Ich habe in Amerika gelernt, was es bedeutet über 82 Spiele das Niveau hoch zu halten. Und heute haben wir mit Ernährungsberatung und Fitnesstrainern auf höchstem Level auch noch ganz andere Möglichkeiten als früher. Ich fühle mich fit“, sagt der aus Tölz stammende Eishockey-Profi, der als großer Fan des Fernseh-Kult-Polizisten „Der Bulle von Tölz“ gilt.
Der „Bulle von Tölz“
„Wenn man aus Tölz kommt, kommt man am Bullen nicht vorbei. Ich habe noch immer alle Staffeln auf DVD zuhause“, lacht der der 99ers-Kapitän, der einst in Tölz seine ersten Profi-Sporen verdiente. „In Tölz kennt den Bullen jeder. Dort gibt es sogar ein eigenes Museum. Otti Fischer war früher auch öfters bei den Eishockey-Spielen. Und er ist wie ich 1860 München-Fan“, grinst Holzer, der zuletzt mit Transfergerüchten konfrontiert wurde.
So sei der 38-Jährige in den Fokus von DEL2-Klub Düsseldorf gerückt. Jener Klub, wo mittlerweile Ex-99ers-Coach Harry Lange an der Bande steht. Bereits von 2007 bis 2010 spielte Holzer in der Stadt am Rhein: „Da ist sehr viel Naheliegendes dabei. Aber am Ende des Tages sind es auch nur Gerüchte“, so Holzer, der aber auch sagt: „Harry ist dort Trainer, wir verstehen uns gut, haben noch immer Kontakt. Und Düsseldorf ist natürlich interessant, weil ich dort meine ersten Jahre in der DEL gehabt habe. Aber ich bin auch in Gesprächen mit Philipp Pinter und den 99ers.“
„Es gibt noch überhaupt keine Entscheidung, ich bin relativ offen und entspannt“, betont der Graz-Kapitän, der ohnehin noch eine große Mission hat, am Freitag (19.45) auswärts auf Bozen trifft. „Wir haben eine Super-Mannschaft, tolle Jungs. Es passt alles zusammen. Wir wollen jetzt die beste Ausgangsposition schaffen, anschließend die bestmöglichen Play-offs spielen.“
