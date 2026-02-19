Das sagt der 99ers-Kapitän zum Düsseldorf-Gerücht

„Im Großen und Ganzen fühle ich mich nicht wie 38. Das hat aber auch mit der Arbeit zu tun, die ich in den letzten Jahren investiert habe.“ Seit 20 Jahren ist der ehemalige NHL-Profi (Toronto, Anaheim, Nashville) nun schon Profi. „Da weißt du dann schon, was dein Körper braucht. Ich habe in Amerika gelernt, was es bedeutet über 82 Spiele das Niveau hoch zu halten. Und heute haben wir mit Ernährungsberatung und Fitnesstrainern auf höchstem Level auch noch ganz andere Möglichkeiten als früher. Ich fühle mich fit“, sagt der aus Tölz stammende Eishockey-Profi, der als großer Fan des Fernseh-Kult-Polizisten „Der Bulle von Tölz“ gilt.