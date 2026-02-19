Vorteilswelt
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Testfahrten in Bahrain

Antonelli Schnellster, rote Flagge wegen Alonso

Formel 1
19.02.2026 20:03
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain hat Kimi Antonelli im Mercedes die Bestzeit vor McLarens Oscar Piastri und Red-Bull-Pilot Max Verstappen markiert. 

Mit einer Runde von 1:32,803 Minuten war der Italiener am Ende der Schnellste. Zuvor hatte Lando Norris am Vormittag geführt, bevor sich die Zeiten am Nachmittag weiter steigerten. Die Session wurde zwischenzeitlich durch eine rote Flagge unterbrochen, nachdem Fernando Alonso seinen Aston Martin abstellen musste.

(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

Hinter Antonelli belegten Piastri und Verstappen die Plätze zwei und drei, Lewis Hamilton wurde Vierter. Am Freitag folgt der letzte Testtag vor dem Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien am 8. März.

Formel 1
19.02.2026 20:03
