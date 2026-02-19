Antonelli Schnellster, rote Flagge wegen Alonso

Europa League LIVE: Arnautovic nicht in Startelf
Hier im Liveticker
Am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain hat Kimi Antonelli im Mercedes die Bestzeit vor McLarens Oscar Piastri und Red-Bull-Pilot Max Verstappen markiert.
Mit einer Runde von 1:32,803 Minuten war der Italiener am Ende der Schnellste. Zuvor hatte Lando Norris am Vormittag geführt, bevor sich die Zeiten am Nachmittag weiter steigerten. Die Session wurde zwischenzeitlich durch eine rote Flagge unterbrochen, nachdem Fernando Alonso seinen Aston Martin abstellen musste.
Hinter Antonelli belegten Piastri und Verstappen die Plätze zwei und drei, Lewis Hamilton wurde Vierter. Am Freitag folgt der letzte Testtag vor dem Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien am 8. März.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.