Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lehrervertreter erbost

„Den NEOS würde Nachhilfe in Demokratie guttun“

Innenpolitik
19.02.2026 19:00
Der Streit um Bildungsreformen zwischen ÖVP und NEOS artet immer weiter aus.
Der Streit um Bildungsreformen zwischen ÖVP und NEOS artet immer weiter aus.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Zwischen dem pinken Klubobmann Yannick Shetty und der FCG-Lehrergewerkschaft fliegen die Fetzen: Auslöser sind angekündigte Bildungsreformen – und die Frage, wer im Bildungssystem auf der Bremse steht.

0 Kommentare

Im Bildungsbereich und in der Koalition herrscht wieder Hochspannung: Zwischen den NEOS und der Lehrergewerkschaft rund um Paul Kimberger ist ein offener Schlagabtausch entbrannt. Auslöser für die scharfe Reaktion der NEOS dürften die Kritik an Bildungsminister Christoph Wiederkehr der Lehrergewerkschaft gewesen sein, wonach versprochene Entlastungen im Schulalltag bisher kaum angekommen seien. Als Beispiele wurden die Entbürokratisierung und personelle Unterstützung genannt.

„Teile der Lehrergewerkschaft ähneln einem Blockierer-Verein. Die jüngste Blockadehaltung der Funktionärsspitze bei der überfälligen Modernisierung der Lehrpläne zeigt, dass sie den Reformstau in den Bildungseinrichtungen nicht lösen wollen“, zeigt sich der NEOS-Klubobmann Yannick Shetty angriffig.

Lesen Sie auch:
Minister Wiederkehr und ÖVP-General Nico Marchetti
Längere Volksschule
Neos lösen nächsten Streit in der Regierung aus
12.02.2026
Laut der Gewerkschaft
Lehrer warten weiter auf versprochene Entlastungen
16.02.2026

Die Gewerkschaftsführung habe „nur noch ein Ziel: Jegliche Reform verweigern. Zu jeder Modernisierung heißt es: Nein, Nein, Nein!“ Während eine „Blockierer-Fraktion“ via Medien Reformen infrage stelle, habe Bildungsminister Christoph Wiederkehr bereits vor Wochen breit Meinungen eingeholt und diese in seinen „Plan Zukunft“ eingearbeitet.

Zitat Icon

Teile der Lehrergewerkschaft ähneln einem Blockierer-Verein. Zu jeder Modernisierung heißt es: Nein, Nein, Nein!

Yannick Shetty, NEOS-Klubobmann

Bild: APA/MAX SLOVENCIK

Dabei verweist man auf konkrete Zahlen: 83 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler, 74 Prozent der Eltern und 71 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen würden eine Modernisierung der Lehrpläne befürworten. „Nach Jahrzehnten der Blockadehaltung geht im Bildungsbereich endlich etwas weiter – in einem Jahr mehr als in den vergangenen zehn Jahren“, betonen die NEOS.

Lehrergewerkschaft wehrt sich gegen pinke Angriffe
Die Lehrergewerkschaft weist die Vorwürfe entschieden zurück. Laut dem Vorsitzenden Paul Kimberger übe man „sachliche Kritik, aufbauend auf jahrzehntelanger Expertise und realen Bedingungen in den Schulen“. Lehrerinnen und Lehrer würden der Gewerkschaft recht geben – „offenbar sind die NEOS aber nicht kritikfähig“.

Zitat Icon

Offenbar sind die NEOS aber nicht kritikfähig. Vielleicht würde ihnen Nachhilfe in Demokratie-Bildung guttun.

Paul Kimberger, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft 

Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Besonders empört zeigt man sich über den Tonfall der Partei. Es handle sich um „untergriffige Kritik an einer legitimierten Personalvertretung“. Vielleicht würde „Nachhilfe in Demokratiebildung den NEOS guttun, weil so funktioniert Sozialpartnerschaft nicht“, heißt es weiter.

Koalitions-Gespräch „um Missverständnisse auszuräumen“
Auch am Minister übt man Kritik: „Der Minister ist in der Eigenvermarktung gut, aber die Lösungen sind noch nicht angekommen.“ Der aktuelle Streit ist kein Einzelfall. Immer wieder flammt zwischen den NEOS und der ÖVP Streit auf – Stichwort Wehrdienstverlängerung und Social-Media-Verbot.

Aber der ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti reagierte auch auf den Vorschlag einer sechsjährigen Volksschule verschnupft: „Ich bin klar gegen eine sechsjährige Volksschule. Die Volkspartei wird ganz bestimmt kein Beitragstäter bei der Zerstörung des Gymnasiums sein. Das Gymnasium ist eine wichtige, beliebte und sinnvolle Schulform und wird es auch bleiben“, so Marchetti zur „Krone“. Um die Wogen zu glätten, finden Anfang März Gespräche zwischen den Koalitionsparteien statt, laut Wiederkehr, um „Missverständnisse auszuräumen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
19.02.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
154.619 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
„Ex“ von Angeklagtem: „Ich hatte manchmal Angst!“
150.374 mal gelesen
Bergretter damals beim Aufstieg zur Unglücksstelle (Bild links). Der Angeklagte wird von Anwalt ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1682 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1666 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
836 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Innenpolitik
Lehrervertreter erbost
„Den NEOS würde Nachhilfe in Demokratie guttun“
Krone Plus Logo
Signale an die ÖVP
Aschermittwoch: Die wahren FPÖ-Botschaften in Ried
Geheimnisvolle Quelle
AfD kassiert 700.000 Euro aus Ungarn-Erbschaft
Hinteregger im Talk
WKO-Reform? „Kein Klein-Klein mehr!“
„Wann kommt Papa?“
Orbáns Partei schürt mit KI-Video Kriegsangst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf