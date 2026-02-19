„Den NEOS würde Nachhilfe in Demokratie guttun“

Aber der ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti reagierte auch auf den Vorschlag einer sechsjährigen Volksschule verschnupft: „Ich bin klar gegen eine sechsjährige Volksschule. Die Volkspartei wird ganz bestimmt kein Beitragstäter bei der Zerstörung des Gymnasiums sein. Das Gymnasium ist eine wichtige, beliebte und sinnvolle Schulform und wird es auch bleiben“, so Marchetti zur „Krone“. Um die Wogen zu glätten, finden Anfang März Gespräche zwischen den Koalitionsparteien statt, laut Wiederkehr, um „Missverständnisse auszuräumen“.