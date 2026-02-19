Jetzt ist es fix! Keszler will‘s nochmal wissen

Nach „Probelauf“ mit amfAR im vergangenen Jahr, will der Lifeball-Erfinder mit der „All Senses Gala“ 2026 nachlegen: Beim Dinner im M32 auf dem Mönchsberg in Salzburg verriet er dazu erste Details. Und Stars wie Tenor Jonas Kaufmann lauschten ...
Lange Zeit war es nicht sicher. Macht er es, oder macht er es nicht? Nun, die Würfel dürften gefallen sein. Denn trifft man Gery Keszler, dann sprüht der Mann aktuell nur so vor Ideen. Er, der den Lifeball aus der Taufe hob, letztes Jahr in Salzburg mit einer amfAR-Gala neuerlich ein starkes Zeichen setzte, will auch heuer nicht lockerlassen. Das unterstrich er mit einem Dinner im M32 am Mönchsberg in Salzburg, als er einer kleinen, feinen Runde von seinen neuesten Plänen erzählte.
Gala und Dinner als Statement
Heuer will er im August mit der „All Senses Gala“ aufwarten: „Der Aschermittwoch am Mönchsberg war mehr als gesellschaftlicher Termin. Er war ein bewusstes Statement: dass der Kampf gegen HIV/AIDS weitergeht und dass Kunst, Kulinarik und Kultur mehr sein können als Inszenierung – nämlich Haltung.“
Unter den handverlesenen Gästen: Salzburgs Intendant Markus Hinterhäuser, Manager Mark Porsche, Immo-Lady Marlies Muhr, Startenor Jonas Kaufmann mit seiner Christiane, Medienmanager Hans Mahr & Grande Dame Elisabeth Gürtler.
