Jetzt ist es fix! Keszler will‘s nochmal wissen

Lange Zeit war es nicht sicher. Macht er es, oder macht er es nicht? Nun, die Würfel dürften gefallen sein. Denn trifft man Gery Keszler, dann sprüht der Mann aktuell nur so vor Ideen. Er, der den Lifeball aus der Taufe hob, letztes Jahr in Salzburg mit einer amfAR-Gala neuerlich ein starkes Zeichen setzte, will auch heuer nicht lockerlassen. Das unterstrich er mit einem Dinner im M32 am Mönchsberg in Salzburg, als er einer kleinen, feinen Runde von seinen neuesten Plänen erzählte.