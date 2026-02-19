Vorteilswelt
Salzburg vor Top-Gala

Jetzt ist es fix! Keszler will‘s nochmal wissen

Adabei Österreich
19.02.2026 20:00
Startenor Jonas Kaufmann mit Ehefrau Christiane Lutz bei Gery Keszler im M32
Startenor Jonas Kaufmann mit Ehefrau Christiane Lutz bei Gery Keszler im M32
Porträt von Elisa Torner
Porträt von Norman Schenz
Von Elisa Torner und Norman Schenz

Nach „Probelauf“ mit amfAR im vergangenen Jahr, will der Lifeball-Erfinder mit der „All Senses Gala“ 2026 nachlegen: Beim Dinner im M32 auf dem Mönchsberg in Salzburg verriet er dazu erste Details. Und Stars wie Tenor Jonas Kaufmann lauschten ...

Lange Zeit war es nicht sicher. Macht er es, oder macht er es nicht? Nun, die Würfel dürften gefallen sein. Denn trifft man Gery Keszler, dann sprüht der Mann aktuell nur so vor Ideen. Er, der den Lifeball aus der Taufe hob, letztes Jahr in Salzburg mit einer amfAR-Gala neuerlich ein starkes Zeichen setzte, will auch heuer nicht lockerlassen. Das unterstrich er mit einem Dinner im M32 am Mönchsberg in Salzburg, als er einer kleinen, feinen Runde von seinen neuesten Plänen erzählte.

Gala und Dinner als Statement
Heuer will er im August mit der „All Senses Gala“ aufwarten: „Der Aschermittwoch am Mönchsberg war mehr als gesellschaftlicher Termin. Er war ein bewusstes Statement: dass der Kampf gegen HIV/AIDS weitergeht und dass Kunst, Kulinarik und Kultur mehr sein können als Inszenierung – nämlich Haltung.“

Für die gute Sache: Immo-Lady Marlies Muhr mit Mark und Carolina Porsche
Für die gute Sache: Immo-Lady Marlies Muhr mit Mark und Carolina Porsche
Grande Dame Elisabeth Gürtler mit Star-Tenor Jonas Kaufmann
Grande Dame Elisabeth Gürtler mit Star-Tenor Jonas Kaufmann
Salzburgs Intendant Markus Hinterhäuser mit dem Medienmanager Hans Mahr
Salzburgs Intendant Markus Hinterhäuser mit dem Medienmanager Hans Mahr

Unter den handverlesenen Gästen: Salzburgs Intendant Markus Hinterhäuser, Manager Mark Porsche, Immo-Lady Marlies Muhr, Startenor Jonas Kaufmann mit seiner Christiane, Medienmanager Hans Mahr & Grande Dame Elisabeth Gürtler.

Adabei Österreich
19.02.2026 20:00
