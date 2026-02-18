Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen

Autobahnen gesperrt, Züge ausgefallen

Im Süden des Landes mussten Teile der Autobahnen gesperrt werden, auch zahlreiche Zugverbindungen fielen aus. Der Flughafen Bukarest gab bekannt, dass einige Flüge zu anderen Flughäfen umgeleitet wurden. Auch die Häfen am Schwarzen Meer wurden aufgrund des Schlechtwetters geschlossen.