Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Starke Schneefälle und heftige Winde haben in Rumänien zu Flugausfällen und Verkehrsbehinderung geführt. Der Flug- und Bahnverkehr waren am Mittwoch teilweise lahmgelegt, die Straßen mit Schnee bedeckt.
In der Hauptstadt Bukarest kam es zu Verspätungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die schneebedeckten Gleise und Straßen den Verkehr behinderten, während die Autofahrer sich abmühten, ihre eingeschneiten Fahrzeuge von der weißen Pracht zu befreien.
Autobahnen gesperrt, Züge ausgefallen
Im Süden des Landes mussten Teile der Autobahnen gesperrt werden, auch zahlreiche Zugverbindungen fielen aus. Der Flughafen Bukarest gab bekannt, dass einige Flüge zu anderen Flughäfen umgeleitet wurden. Auch die Häfen am Schwarzen Meer wurden aufgrund des Schlechtwetters geschlossen.
Warnstufe Gelb im halben Land
Nach Angaben der nationalen Wetterbehörde galt ab Dienstag für fast die Hälfte Rumäniens die Warnstufe Gelb wegen Kälte, starkem Schneefall und starken Winden. Für mehrere Regionen, darunter in den Kreisen Prahova und Brăila im Südosten des Landes, wurden Unwetterwarnungen ausgesprochen.
Die Behörden des Landes mahnten zur Vorsicht, da die Wetterbedingungen gefährlich werden könnten. Einwohner und Touristen sollten sich auf Beeinträchtigungen einstellen und die aktuellen Wetterinformationen beachten, hieß es am Dienstag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.