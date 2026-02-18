Vorteilswelt
Schneechaos und Sturm

Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen

Ausland
18.02.2026 16:16
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Starke Schneefälle und heftige Winde haben in Rumänien zu Flugausfällen und Verkehrsbehinderung geführt. Der Flug- und Bahnverkehr waren am Mittwoch teilweise lahmgelegt, die Straßen mit Schnee bedeckt.

 

0 Kommentare

In der Hauptstadt Bukarest kam es zu Verspätungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die schneebedeckten Gleise und Straßen den Verkehr behinderten, während die Autofahrer sich abmühten, ihre eingeschneiten Fahrzeuge von der weißen Pracht zu befreien.

Autobahnen gesperrt, Züge ausgefallen
Im Süden des Landes mussten Teile der Autobahnen gesperrt werden, auch zahlreiche Zugverbindungen fielen aus. Der Flughafen Bukarest gab bekannt, dass einige Flüge zu anderen Flughäfen umgeleitet wurden. Auch die Häfen am Schwarzen Meer wurden aufgrund des Schlechtwetters geschlossen.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Warnstufe Gelb im halben Land
Nach Angaben der nationalen Wetterbehörde galt ab Dienstag für fast die Hälfte Rumäniens die Warnstufe Gelb wegen Kälte, starkem Schneefall und starken Winden. Für mehrere Regionen, darunter in den Kreisen Prahova und Brăila im Südosten des Landes, wurden Unwetterwarnungen ausgesprochen.

Lesen Sie auch:
In Cervinia im Aostatal wurden Autos unter einem halben Meter Neuschnee begraben.
Chaos in den Alpen
Zu viel Schnee: Ort evakuiert, Hotels geräumt
17.02.2026
Notruf durch Begleiter
Schneesturm am Berg! Deutsche Schüler gerettet
17.02.2026

Die Behörden des Landes mahnten zur Vorsicht, da die Wetterbedingungen gefährlich werden könnten. Einwohner und Touristen sollten sich auf Beeinträchtigungen einstellen und die aktuellen Wetterinformationen beachten, hieß es am Dienstag.

Ausland
18.02.2026 16:16
