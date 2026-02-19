Danielsberg: Besonderes Mega-Anwesen ist zu haben

„Der Kaufpreis ist nicht nur ein Preis, sondern eine Investition in Lebensqualität und Stil“, wird das Anwesen vom Immobilien-Unternehmen Austria Sotheby‘s International Realty beschrieben. Es sei quasi eine private Bergkuppe, die man mit drei gepflegten Gebäuden, inmitten eines zauberhaften Waldes bestückt, erwerben kann. Es spiele alle Stückchen.