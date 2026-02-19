Vorteilswelt
Um Millionen Euro

Danielsberg: Besonderes Mega-Anwesen ist zu haben

Kärnten
19.02.2026 19:57
(Bild: Viehhauser)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Das romantische Anwesen mit der Hotelanlage Herkuleshof am Danielsberg ist zu haben – und zwar um acht Millionen Euro. Ob heuer noch Hochzeiten stattfinden?

Es ist wohl einer der schönsten Orte Österreichs. Die Rede ist vom Danielsberg in der Mölltaler Gemeinde Reißeck. Besonders beliebt ist die Location für Brautpaare. Denn dort haben sich schon Unzählige das Ja-Wort gegeben.

Doch nun steht der Herkuleshof direkt am Danielsberg zum Verkauf. Um acht Millionen Euro ist das Schmuckstück auf einer Gesamtfläche von 72.000 Quadratmetern auf einer Immobilienplattform zu finden.

„Der Kaufpreis ist nicht nur ein Preis, sondern eine Investition in Lebensqualität und Stil“, wird das Anwesen vom Immobilien-Unternehmen Austria Sotheby‘s International Realty beschrieben. Es sei quasi eine private Bergkuppe, die man mit drei gepflegten Gebäuden, inmitten eines zauberhaften Waldes bestückt, erwerben kann. Es spiele alle Stückchen.

Familie Viehauser betreibt den besonderen Ort.
Familie Viehauser betreibt den besonderen Ort.(Bild: Evelyn Hronek)

„Mit 25 individuell gestalteten Zimmern ist dieses Anwesen ideal für große Familien, exklusive Gästehäuser oder sogar als luxuriöses Ferienresort geeignet“, heißt es weiter. Mehrere Nebengebäude, 26 Badezimmer, Garage, Parkplatz, ein Wintergarten und mehr sind dort oben zu finden.

Historischer Betrieb
1905 erwarb Hofrat Baron Franz Ferdinand Kaltenegger aus Brixen den Danielsberg. Seit dem Jahr 1955 ist der besondere Ort im Besitz der Familie Viehhauser, die den Berg, der einst auch als Flüchtlingslager genutzt worden war, zum Aufblühen brachte. Derzeit wird das Anwesen unter anderem erfolgreich von Hannes Viehhauser betrieben.

So soll es weitergehen...
Die Frage, ob trotz des Verkaufs heuer noch die geplanten Hochzeiten am Danielsberg stattfinden, kann die Familie sofort beantworten: „Das operative Geschäft wird 2026 in gewohnter Form weitergeführt.“ Danach wolle man ein nachhaltiges Zukunftskonzept für den Kraftort erarbeiten

Kärnten
19.02.2026 19:57
Kärnten

