Aschermittwoch: Die wahren FPÖ-Botschaften in Ried

Fahnen, Applaus, scharfe Worte und laute „Herbert“-Rufe: Beim Politischen Aschermittwoch der FPÖ in Ried im Innkreis (OÖ) ging es um mehr als Attacken auf den politischen Mitbewerber. Zwischen Symbolik und Seitenhieben wurde ein Machtanspruch sichtbar, der weit über den Abend im Innviertel hinausreicht.