Aschermittwoch: Die wahren FPÖ-Botschaften in Ried

Fahnen, Applaus, scharfe Worte und laute „Herbert“-Rufe: Beim Politischen Aschermittwoch der FPÖ in Ried im Innkreis (OÖ) ging es um mehr als Attacken auf den politischen Mitbewerber. Zwischen Symbolik und Seitenhieben wurde ein Machtanspruch sichtbar, der weit über den Abend im Innviertel hinausreicht.
Das Bild ist vielsagend: FPÖ-Obmann Herbert Kickl hält die Österreich-Fahne in die Höhe, Manfred Haimbuchner das Hoheitszeichen Oberösterreichs. Die Aufnahme stammt vom Politischen Aschermittwoch der Freiheitlichen in Ried im Innkreis, zu dem 2500 Besucher gekommen waren.
