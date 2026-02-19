„Unser Kind macht sich den Druck selber!“

„Wie können wir unser Kind entlasten?“ Mit dieser Frage wandte sich Papa Daniel L. an die „Krone“. Sein Sohn, vierte Klasse Volksschule, hat die ersten Schularbeiten hinter sich – und setzt sich selbst enorm unter Druck. „Er will unbedingt ein ,Sehr gut‘ schaffen, dabei sehen wir das total entspannt und sagen ihm immer wieder, dass das überhaupt nicht wichtig ist. Auch andere Kinder in der Klasse stressen sich deswegen. Ein Mädchen konnte nach der Schularbeit fast nicht mehr schlafen, weil sie nicht sicher war, ob sich der Einser ausgeht. Wo kommt das her? Und wie können wir unserem Buben helfen, dass er das Ganze gelassener sieht?“