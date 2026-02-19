„Unser Kind macht sich den Druck selber!“

Panik vor Schularbeiten – und das schon in der vierten Klasse Volksschule! Ein Vater aus Oberösterreich macht sich Sorgen: „Obwohl wir bewusst entspannt mit Noten umgehen, glaubt unser Sohn, dass er um jeden Preis ein ,Sehr gut‘ schaffen muss.“ Woher der Ehrgeiz kommt und wie Eltern unterstützen können.
„Wie können wir unser Kind entlasten?“ Mit dieser Frage wandte sich Papa Daniel L. an die „Krone“. Sein Sohn, vierte Klasse Volksschule, hat die ersten Schularbeiten hinter sich – und setzt sich selbst enorm unter Druck. „Er will unbedingt ein ,Sehr gut‘ schaffen, dabei sehen wir das total entspannt und sagen ihm immer wieder, dass das überhaupt nicht wichtig ist. Auch andere Kinder in der Klasse stressen sich deswegen. Ein Mädchen konnte nach der Schularbeit fast nicht mehr schlafen, weil sie nicht sicher war, ob sich der Einser ausgeht. Wo kommt das her? Und wie können wir unserem Buben helfen, dass er das Ganze gelassener sieht?“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.