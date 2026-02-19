Neuer Job für Salzburg-Legende Andreas Ulmer

Doch nicht nur Galm wanderte eine Stufe nach oben. Der Deutsche nimmt Andreas Ulmer als seinen Co-Trainer mit. Neben Mehmet Sütcü, der im Winter verpflichtet wurde, assistiert ihm in der 2. Liga auch die Bullen-Legende. „Es ist aber noch nicht entschieden, für wie lange“, erklärt Galm angesprochen auf Ulmer. „Wir waren ein halbes Jahr zusammen in der U18 und sind eingespielt, aber da ist noch nichts entschieden.“ Denn auch bei Beichlers „Co“ Raphael Ikache ist noch unklar, ob er über den Bundesliga-Grunddurchgang hinaus bei RB Salzburg bleibt.