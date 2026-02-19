Vorteilswelt
Zuvor U18-Co

Neuer Job für Salzburg-Legende Andreas Ulmer

Salzburg
19.02.2026 19:30
Im Herbst mit Liam Crowley (re.) unter anderem als U18-Co-Trainer tätig: Andreas Ulmer (Mitte).
Im Herbst mit Liam Crowley (re.) unter anderem als U18-Co-Trainer tätig: Andreas Ulmer (Mitte).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der langjährige Linksverteidiger vom FC Red Bull Salzburg ist seit Sommer als Trainer in der Bullen Akademie tätig. Durch die Beförderung von Daniel Beichler zum Bundesligisten änderte sich auch die Aufgabe von Andreas Ulmer – zumindest vorübergehend. Ein ehemaliger Assistent von Beichler soll die U16 zum Meistertitel führen.

0 Kommentare

Seit Juni – die „Krone“ berichtete – ist klar, dass Andreas Ulmer als Trainer zurück bei Red Bull Salzburg ist. Als Aktiver absolvierte der Linksverteidiger 582 Pflichtspiele für die Bullen. Seit Beginn der Saison 2025/26 war er zurück bei seinem Herzensklub, als Co-Trainer der U18 sowie der U16 tätig.

Jetzt hat die Vereinslegende einen neuen Job. Nach dem Aufstieg von Daniel Beichler zu Red Bull Salzburg änderten sich auch die Posten in der Akademie, angefangen bei Liefering. Dort übernimmt Danny Galm. Dessen Job in der U18 übernimmt Tobias Kern.

Lesen Sie auch:
Andreas Ulmer (Mitte) wird Nachwuchstrainer bei Salzburg.
In der Akademie
Salzburg-Legende Ulmer ist zurück im Verein
25.06.2025

Doch nicht nur Galm wanderte eine Stufe nach oben. Der Deutsche nimmt Andreas Ulmer als seinen Co-Trainer mit. Neben Mehmet Sütcü, der im Winter verpflichtet wurde, assistiert ihm in der 2. Liga auch die Bullen-Legende. „Es ist aber noch nicht entschieden, für wie lange“, erklärt Galm angesprochen auf Ulmer. „Wir waren ein halbes Jahr zusammen in der U18 und sind eingespielt, aber da ist noch nichts entschieden.“ Denn auch bei Beichlers „Co“ Raphael Ikache ist noch unklar, ob er über den Bundesliga-Grunddurchgang hinaus bei RB Salzburg bleibt.

Stefan Schoberer war als „Co“ von Daniel Beichler in der Youth League sehr erfolgreich.
Stefan Schoberer war als „Co“ von Daniel Beichler in der Youth League sehr erfolgreich.(Bild: Fabian Weirather - FC Red Bull Salzburg)

Mit der U16 zum Titel?
Kerns Job in der U16 hat jetzt Stefan Schoberer inne. Der Steirer war bei Liefering 37 Spiele lang der Co-Trainer von Daniel Beichler. Auch in der Youth League führte das Duo die Jungbullen in der Spielzeit 2024/25 bis ins Halbfinale.  Im Juli machte Schoberer seine ersten Schritte als Cheftrainer, begann im Nachwuchs und soll jetzt die U16 (aktuell Tabellenführer in der ÖFB-Jugendliga) zum Meistertitel führen.

Salzburg
19.02.2026 19:30
Salzburg

