Verstoßener Babyaffe findet Trost bei Plüschtier

Äffchen teilt sogar Futter mit seinem Stoffbegleiter

Um ihm Trost zu spenden, gaben die Pfleger ihm einen Plüsch-Orang-Utan. Seitdem ist das Stofftier sein ständiger Begleiter: „Punch-kun“ trägt es überall mit sich, spielt damit, kuschelt sich daran zum Schlafen und teilt sogar sein Futter. Die Fotos und Videos verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und machten aus dem kleinen Affen einen Internetstar.